Am Samstag, dem 13.09, starteten die Cam4Dent Sharks in der Muki Eisarena Gmunden mit ihrem ersten Testspiel in die neue Eishockeysaison. Zu Gast waren die Dragons HC Kufstein, die den Sharks gleich zum Auftakt einen intensiven Test lieferten. Das Spiel diente beiden Teams zur Standortbestimmung vor Beginn der Meisterschaft – mit sehenswerten Spielzügen, hoher Intensität und ersten Erkenntnissen für das Trainerteam.
Ergebnis: 2 : 3 (1:1, 0:1, 1:1) Tore für die Sharks: Faschinger, Dorion
Spielbericht / Trainingsfazit: Im Tor stand Tobias Windhofer, der junge Nachwuchstorwart aus Salzburg (Jahrgang 2006), der seine Sache solide machte. Die Mannschaft trat noch nicht in Bestbesetzung an – einige Stammkräfte fehlten, daher kamen auch Tryout-Spieler zum Einsatz. Nach nur zwei gemeinsamen Trainings stand zunächst ein vorsichtiges Abtasten auf dem Programm, um den aktuellen Fitness- und Leistungsstand des Sharkteams einzuschätzen. Die Torausbeute blieb zwar überschaubar, doch besonders im zweiten Drittel war ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen! 18:8 Torschüsse sprechen für wachsenden Offensivdruck, auch wenn die Chancenverwertung noch Luft nach oben lässt. Das Fazit fällt dennoch positiv aus: Die Mannschaft hat noch Zeit, sich bis zum Saisonauftakt einzuspielen und an der Effizienz vor dem Tor zu arbeiten.
Das zweite Testspiel der Cam4Dent Sharks Gmunden gegen den EHC Kundl Crocodiles findet am Samstag 20.9.2025 mit Spielbeginn 18:30 Uhr in der MUKI Eisarena Gmunden statt. Kommt ins Haifischbecken Gmunden und unterstützt die Gmundner SHARKS!
