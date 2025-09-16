Am Sams­tag, dem 13.09, star­te­ten die Cam4Dent Sharks in der Muki Eis­are­na Gmun­den mit ihrem ers­ten Test­spiel in die neue Eis­ho­ckey­sai­son. Zu Gast waren die Dra­gons HC Kuf­stein, die den Sharks gleich zum Auf­takt einen inten­si­ven Test lie­fer­ten. Das Spiel dien­te bei­den Teams zur Stand­ort­be­stim­mung vor Beginn der Meis­ter­schaft – mit sehens­wer­ten Spiel­zü­gen, hoher Inten­si­tät und ers­ten Erkennt­nis­sen für das Trainerteam.

Ergeb­nis: 2 : 3 (1:1, 0:1, 1:1) Tore für die Sharks: Faschin­ger, Dorion

Spiel­be­richt / Trai­nings­fa­zit: Im Tor stand Tobi­as Wind­ho­fer, der jun­ge Nach­wuchs­tor­wart aus Salz­burg (Jahr­gang 2006), der sei­ne Sache soli­de mach­te. Die Mann­schaft trat noch nicht in Best­be­set­zung an – eini­ge Stamm­kräf­te fehl­ten, daher kamen auch Try­out-Spie­ler zum Ein­satz. Nach nur zwei gemein­sa­men Trai­nings stand zunächst ein vor­sich­ti­ges Abtas­ten auf dem Pro­gramm, um den aktu­el­len Fit­ness- und Leis­tungs­stand des Shark­teams ein­zu­schät­zen. Die Tor­aus­beu­te blieb zwar über­schau­bar, doch beson­ders im zwei­ten Drit­tel war ein deut­li­cher Auf­wärts­trend zu erken­nen! 18:8 Tor­schüs­se spre­chen für wach­sen­den Offen­siv­druck, auch wenn die Chan­cen­ver­wer­tung noch Luft nach oben lässt. Das Fazit fällt den­noch posi­tiv aus: Die Mann­schaft hat noch Zeit, sich bis zum Sai­son­auf­takt ein­zu­spie­len und an der Effi­zi­enz vor dem Tor zu arbeiten.

Das zwei­te Test­spiel der Cam4Dent Sharks Gmun­den gegen den EHC Kundl Cro­co­di­les fin­det am Sams­tag 20.9.2025 mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr in der MUKI Eis­are­na Gmun­den statt. Kommt ins Hai­fisch­be­cken Gmun­den und unter­stützt die Gmund­ner SHARKS!