Gro­ßes Inter­es­se und eine inspi­rie­ren­de Atmo­sphä­re kenn­zeich­ne­ten den Besuch von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den im Bud­dhis­ti­schen Zen­trum – Rang­jung Yes­he Gom­de — in Scharn­stein. An die­sem Nach­mit­tag durf­ten die Teilnehmer:innen nicht nur die idyl­li­sche Lage und ruhi­ge Aus­strah­lung des Zen­trums genie­ßen, son­dern erhiel­ten auch Ein­bli­cke in bud­dhis­ti­sche Prin­zi­pi­en der Acht­sam­keit und Gelas­sen­heit – wert­vol­le Impul­se für Beruf und Alltag.

„Der Besuch hat gezeigt, wie wich­tig inne­re Ruhe und Klar­heit gera­de in unse­rer hek­ti­schen Zeit sind. Es war ein berei­chern­der Aus­tausch, der uns neue Per­spek­ti­ven eröff­net“, so Ing. in Clau­dia Hin­din­ger, Bezirks­vor­sit­zen­de von Frau in der Wirt­schaft Gmunden.

Die nächs­te Ver­an­stal­tung von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den fin­det am 22.10.2025, unter dem Mot­to „Klar­heit statt Blind­flug – mit Weit­blick ent­schei­den“ in Koope­ra­ti­on mit der Ober­bank Gmun­den statt.