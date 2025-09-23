Großes Interesse und eine inspirierende Atmosphäre kennzeichneten den Besuch von Frau in der Wirtschaft Gmunden im Buddhistischen Zentrum – Rangjung Yeshe Gomde — in Scharnstein. An diesem Nachmittag durften die Teilnehmer:innen nicht nur die idyllische Lage und ruhige Ausstrahlung des Zentrums genießen, sondern erhielten auch Einblicke in buddhistische Prinzipien der Achtsamkeit und Gelassenheit – wertvolle Impulse für Beruf und Alltag.
„Der Besuch hat gezeigt, wie wichtig innere Ruhe und Klarheit gerade in unserer hektischen Zeit sind. Es war ein bereichernder Austausch, der uns neue Perspektiven eröffnet“, so Ing. in Claudia Hindinger, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gmunden.
Die nächste Veranstaltung von Frau in der Wirtschaft Gmunden findet am 22.10.2025, unter dem Motto „Klarheit statt Blindflug – mit Weitblick entscheiden“ in Kooperation mit der Oberbank Gmunden statt.
