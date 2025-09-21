Funk­ti­ons­wech­sel bei der Jun­gen Wirt­schaft Gmun­den. Sebas­ti­an Nuss­bau­mer über­gab den Bezirks­vor­sitz an Tho­mas Schöf­bän­ker. Der neue Bezirks­vor­sit­zen­de des Gmund­ner JW-Netz­werks ist Pro­ku­rist und Nach­fol­ger beim Fami­li­en­un­ter­neh­men DVD Per­so­nal mit Sitz in Laakirchen.

„Ich bli­cke auf sehr erfolg­rei­che, lus­ti­ge und inter­es­san­te Jah­re bei der JW Gmun­den als Bezirks­vor­sit­zen­der zurück. Gemein­sam mit mei­nem Team haben wir zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen für Jungunternehmer:innen im Bezirk orga­ni­siert, die davon gro­ßen Nut­zen zie­hen konn­ten. Umso mehr freut es mich, die JW Gmun­den nun in moti­vier­te Hän­de zu über­ge­ben – mit Tho­mas Schöf­bän­ker an der Spit­ze und sei­nem Team“, so Sebas­ti­an Nuss­bau­mer zum Abschied aus sei­ner Funk­ti­on als Bezirksvorsitzender.

Das neue Bezirks­vor­stands­team wird ergänzt durch die bei­den Stell­ver­tre­ter Chris­ti­na Wirl (Unter­neh­mens­be­ra­tung I Füh­rungs­Kraft by Chris­ti­na Wirl e.U.) und Phil­ipp Pusch­ner (Berufs­fo­to­graf I phil­mo­gra­fie Phil­ipp Puschner).

Das gesam­te neu gewähl­te Team blickt mit gro­ßer Vor­freu­de auf die gemein­sa­me Arbeit für jun­ge Selbst­stän­di­ge und Gründer:innen in der Regi­on. Im Fokus steht dabei die star­ke Ver­net­zung unter­ein­an­der. „Gemein­sam packen wir tat­kräf­tig an und brin­gen neue Ideen zum Spru­deln“, betont der neue Bezirksvorsitzende.

„Die Jun­ge Wirt­schaft steht für Aus­tausch, Inspi­ra­ti­on und gemein­sa­mes Gestal­ten. Mein Enga­ge­ment gilt dem Ziel, die­ses Netz­werk wei­ter zu stär­ken, damit wir von­ein­an­der ler­nen, uns gegen­sei­tig moti­vie­ren und so den Wirt­schafts­stand­ort unse­rer Regi­on nach­hal­tig vor­an­brin­gen“, erklärt Tho­mas Schöfbänker.