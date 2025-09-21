Funktionswechsel bei der Jungen Wirtschaft Gmunden. Sebastian Nussbaumer übergab den Bezirksvorsitz an Thomas Schöfbänker. Der neue Bezirksvorsitzende des Gmundner JW-Netzwerks ist Prokurist und Nachfolger beim Familienunternehmen DVD Personal mit Sitz in Laakirchen.
„Ich blicke auf sehr erfolgreiche, lustige und interessante Jahre bei der JW Gmunden als Bezirksvorsitzender zurück. Gemeinsam mit meinem Team haben wir zahlreiche Veranstaltungen für Jungunternehmer:innen im Bezirk organisiert, die davon großen Nutzen ziehen konnten. Umso mehr freut es mich, die JW Gmunden nun in motivierte Hände zu übergeben – mit Thomas Schöfbänker an der Spitze und seinem Team“, so Sebastian Nussbaumer zum Abschied aus seiner Funktion als Bezirksvorsitzender.
Das neue Bezirksvorstandsteam wird ergänzt durch die beiden Stellvertreter Christina Wirl (Unternehmensberatung I FührungsKraft by Christina Wirl e.U.) und Philipp Puschner (Berufsfotograf I philmografie Philipp Puschner).
Das gesamte neu gewählte Team blickt mit großer Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit für junge Selbstständige und Gründer:innen in der Region. Im Fokus steht dabei die starke Vernetzung untereinander. „Gemeinsam packen wir tatkräftig an und bringen neue Ideen zum Sprudeln“, betont der neue Bezirksvorsitzende.
„Die Junge Wirtschaft steht für Austausch, Inspiration und gemeinsames Gestalten. Mein Engagement gilt dem Ziel, dieses Netzwerk weiter zu stärken, damit wir voneinander lernen, uns gegenseitig motivieren und so den Wirtschaftsstandort unserer Region nachhaltig voranbringen“, erklärt Thomas Schöfbänker.
