Nina Grieshofer und Stefanie Mühlbacher sorgten für den 2:0 (1:0)-Auswärts-Sieg der Frauen des SV Gmundner Milch bei der Union Peuerbach1 b in der Frauenklasse Süd/West. Cheftrainer Peter Märzendorfer: „Wir haben unnötig Spannung erzeugt, weil wir trotz vieler Chancen die 1:0‑Führung lange nicht ausbauen konnten.
Chancen-„Wucher“ blieb ohne Folgen
Unsere Offensive erarbeitete sich Chance um Chance, aber entweder konnte die glänzend disponierte gegnerische Torfrau Natalie Damberger abwehren, der Ball ging an die Stange ( 5mal!) oder verhinderte in letzter Sekunde die Abwehr Peuerbachs den Erfolg für unsere Angriffsbemühungen. In der Abwehr ließen Anna Pamminger und Stefanie Märzendorfer keine Chancen aus und kontern die ansonsten gut spielende Heimelf. Kapitänin Chrisi Kerschbaumer, Nina Grieshofer und Eva Ramsimmer usw… „kurbelten“ ebenso wie die emsige Stefanie Mühlbacher, die sich schließlich doch mit dem 2:0 belohnen konnte. Insgesamt ging jede eingesetzte Spielerin ans Limit, daraus resultierte die deutliche Feldüberlegenheit“.
Jetzt Tabellenzweiter
Mit dem Punktemaximum von 9 Zählern schob sich Gmunden auf Rang 2 vor, nur durch das Torverhältnis getrennt vom punktegleichen Tabellenführer SPG Eberstalzell / Pettenbach / Ried-Traunkreis.
Am kommenden Sonntag empfangen die „Heim-Rekordlerinnen“ um 14.00 Uhr in der LSP- Arena Gmunden das Team von St: Pantaleon.
