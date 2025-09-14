Nina Gries­ho­fer und Ste­fa­nie Mühl­ba­cher sorg­ten für den 2:0 (1:0)-Auswärts-Sieg der Frau­en des SV Gmund­ner Milch bei der Uni­on Peuerbach1 b in der Frau­en­klas­se Süd/West. Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer: „Wir haben unnö­tig Span­nung erzeugt, weil wir trotz vie­ler Chan­cen die 1:0‑Führung lan­ge nicht aus­bau­en konnten.

Chancen-„Wucher“ blieb ohne Folgen

Unse­re Offen­si­ve erar­bei­te­te sich Chan­ce um Chan­ce, aber ent­we­der konn­te die glän­zend dis­po­nier­te geg­ne­ri­sche Tor­frau Nata­lie Dam­ber­ger abweh­ren, der Ball ging an die Stan­ge ( 5mal!) oder ver­hin­der­te in letz­ter Sekun­de die Abwehr Peu­er­bachs den Erfolg für unse­re Angriffs­be­mü­hun­gen. In der Abwehr lie­ßen Anna Pammin­ger und Ste­fa­nie Märzen­dor­fer kei­ne Chan­cen aus und kon­tern die ansons­ten gut spie­len­de Heim­elf. Kapi­tä­nin Chri­si Kersch­bau­mer, Nina Gries­ho­fer und Eva Rams­im­mer usw… „kur­bel­ten“ eben­so wie die emsi­ge Ste­fa­nie Mühl­ba­cher, die sich schließ­lich doch mit dem 2:0 beloh­nen konn­te. Ins­ge­samt ging jede ein­ge­setz­te Spie­le­rin ans Limit, dar­aus resul­tier­te die deut­li­che Feldüberlegenheit“.

Jetzt Tabel­len­zwei­ter

Mit dem Punk­te­ma­xi­mum von 9 Zäh­lern schob sich Gmun­den auf Rang 2 vor, nur durch das Tor­ver­hält­nis getrennt vom punk­te­glei­chen Tabel­len­füh­rer SPG Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried-Traunkreis.

Am kom­men­den Sonn­tag emp­fan­gen die „Heim-Rekord­le­rin­nen“ um 14.00 Uhr in der LSP- Are­na Gmun­den das Team von St: Pantaleon.