Mit einem 3:0 -(2:0) gegen den höherklassigen ASKÖ LSC Linz qualifizierten sich die Frauenklasse-Fußballerinnen des SV Gmundner Milch am Samstag in der LSP-Arena Gmunden für das Achtelfinale des Voest-Alpine- Ladies Cups.
Gegen die ersatzgeschwächten Linzerinnen aus der Landesliga, die nur mit 2 Ergänzungsspielerinnen angereist waren, übernahmen die Gastgeberinnen von Beginn an das Kommando. Nach einer sehenswerten Kombination mit ihren Teamkolleginnen Christina Kerschbaumer und Nina Grieshofer brachte Anna Katharina Stockinger die Heimelf in der 14. Minute in Führung. Die Gmundnerinnen blieben weiter „am Drücker“ und so schloss Nina Grieshofer ein Zusammenspiel mit Stefanie Märzendorfer kurz vor der Pause zum 2:0 ab. Damit bereitete sich die Torjägerin selbst noch ein nachträgliches Geschenk zum Geburtstag, den sie 2 Tage zuvor gefeiert hatte.
Steigerung der Gäste in der 2. Spielhälfte
Nach der Halbzeitpause fanden die Gäste besser ins Spiel, konnte aber einige Tormöglichkeiten nicht dementsprechend nützen. Mit ihrem 2. Match-Treffer in der 83. Minute fixierte Stockinger den Endstand.
Gmunden konnte neben Union St. Stefan/Waldmark (2:1 gegen Union Dorf/Pram) als einziges Team gegen eine klassenhöhere Mannschaft in der 1. Runde des Voest Alpine Ladies Cups die Oberhand behalten!
Die nächsten Herausforderungen:
Die Gegnerinnen in der 2. Runde des o.ö. Frauen-Pokals sind ebenso wie der Austragungstermin noch nicht bekannt.
Die weiteren Meisterschaftstermine der Frauenklasse Süd/West:
Freitag, 12. September, 19.00 Uhr: Union Peuerbach 1 b – SV Gmundner Milch
Sonntag, 21. September, 14.00 Uhr: SV Gmundner Milch gegen St. Pantaleon
Freitag, 26.September, 19.00 Uhr: SPG Weibern/Taufkirchen-Tr.- SV Gmundner Milch
Samstag, 4. Oktober, 16.00 Uhr: UFC Attergau- SV Gmundner Milch
Samstag, 25. Oktober, 11.00 Uhr: SPG Eberstalzell/Pettenbach/Ried-Tr. – SV Gmundner Milch
Sonntag, 2. November, 11.00 Uhr: SV Gmundner Milch- SPG Kremsmünster/Vorchdorf Ladies
