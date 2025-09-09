Mit einem 3:0 -(2:0) gegen den höher­klas­si­gen ASKÖ LSC Linz qua­li­fi­zier­ten sich die Frau­en­klas­se-Fuß­bal­le­rin­nen des SV Gmund­ner Milch am Sams­tag in der LSP-Are­na Gmun­den für das Ach­tel­fi­na­le des Voest-Alpi­ne- Ladies Cups.

Gegen die ersatz­ge­schwäch­ten Lin­ze­rin­nen aus der Lan­des­li­ga, die nur mit 2 Ergän­zungs­spie­le­rin­nen ange­reist waren, über­nah­men die Gast­ge­be­rin­nen von Beginn an das Kom­man­do. Nach einer sehens­wer­ten Kom­bi­na­ti­on mit ihren Team­kol­le­gin­nen Chris­ti­na Kersch­bau­mer und Nina Gries­ho­fer brach­te Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger die Heim­elf in der 14. Minu­te in Füh­rung. Die Gmund­ne­rin­nen blie­ben wei­ter „am Drü­cker“ und so schloss Nina Gries­ho­fer ein Zusam­men­spiel mit Ste­fa­nie Märzen­dor­fer kurz vor der Pau­se zum 2:0 ab. Damit berei­te­te sich die Tor­jä­ge­rin selbst noch ein nach­träg­li­ches Geschenk zum Geburts­tag, den sie 2 Tage zuvor gefei­ert hatte.

Stei­ge­rung der Gäs­te in der 2. Spielhälfte

Nach der Halb­zeit­pau­se fan­den die Gäs­te bes­ser ins Spiel, konn­te aber eini­ge Tor­mög­lich­kei­ten nicht dem­entspre­chend nüt­zen. Mit ihrem 2. Match-Tref­fer in der 83. Minu­te fixier­te Sto­ckin­ger den Endstand.

Gmun­den konn­te neben Uni­on St. Stefan/Waldmark (2:1 gegen Uni­on Dorf/Pram) als ein­zi­ges Team gegen eine klas­sen­hö­he­re Mann­schaft in der 1. Run­de des Voest Alpi­ne Ladies Cups die Ober­hand behalten!

Die nächs­ten Herausforderungen:

Die Geg­ne­rin­nen in der 2. Run­de des o.ö. Frau­en-Pokals sind eben­so wie der Aus­tra­gungs­ter­min noch nicht bekannt.

Die wei­te­ren Meis­ter­schafts­ter­mi­ne der Frau­en­klas­se Süd/West:

Frei­tag, 12. Sep­tem­ber, 19.00 Uhr: Uni­on Peu­er­bach 1 b – SV Gmund­ner Milch

Sonn­tag, 21. Sep­tem­ber, 14.00 Uhr: SV Gmund­ner Milch gegen St. Pantaleon

Frei­tag, 26.September, 19.00 Uhr: SPG Wei­bern/­Tauf­kir­chen-Tr.- SV Gmund­ner Milch

Sams­tag, 4. Okto­ber, 16.00 Uhr: UFC Atter­gau- SV Gmund­ner Milch

Sams­tag, 25. Okto­ber, 11.00 Uhr: SPG Eber­stal­zel­l/­Pet­ten­bach/Ried-Tr. – SV Gmund­ner Milch

Sonn­tag, 2. Novem­ber, 11.00 Uhr: SV Gmund­ner Milch- SPG Kremsmünster/Vorchdorf Ladies