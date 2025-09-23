Am Don­ners­tag, 19. Sep­tem­ber folg­ten über 30 Jungunternehmer:innen aus dem Bezirk Gmun­den der Ein­la­dung, einen beson­de­ren Ein­blick in das Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men Mode Forst­in­ger in Gmun­den zu gewinnen.

Seit mehr als 60 Jah­ren steht das Mode­haus Forst­in­ger für Lei­den­schaft, Qua­li­tät und per­sön­li­che Bera­tung. Heu­te füh­ren Micha­el Forst­in­ger gemein­sam mit sei­ner Frau Michae­la und sei­nem Bru­der Jochen das Geschäft inmit­ten von drei denk­mal­ge­schütz­ten Häu­sern am Rat­haus­platz – eine ein­zig­ar­ti­ge Archi­tek­tur, die auch den beson­de­ren Charme des Unter­neh­mens wider­spie­gelt. Statt auf Grö­ße setzt die Fami­lie bewusst auf den „Fak­tor Mensch“: maß­ge­schnei­der­te Bera­tung, ehr­li­che Lei­den­schaft und höchs­te Qua­li­tät. Beson­ders die haus­ei­ge­ne Maß­schnei­de­rei wird von den Kund:innen sehr geschätzt und hebt das Mode­haus deut­lich ab.

Neben span­nen­den Ein­bli­cken in die Unter­neh­mens­ge­schich­te, einen Rund­gang durch das Mode­haus und die unter­schied­li­chen Abtei­lun­gen sowie der Maß­schnei­de­rei gab es auch noch inspi­rie­ren­de Inputs aus ers­ter Hand für die Jungunternehmer:innen.

„Die Ein­bli­cke in die­ses tra­di­ti­ons­rei­che Fami­li­en­un­ter­neh­men und die per­sön­li­chen Erfah­run­gen der Fami­lie Forst­in­ger waren beson­ders span­nend. Genau das machen die Ver­an­stal­tun­gen der Jun­gen Wirt­schaft aus: Wir erhal­ten wert­vol­le Ein­drü­cke direkt von Unternehmer:innen – das inspi­riert und moti­viert unse­re Mit­glie­der.“ betont Tho­mas Schöf­bän­ker (Bezirks­vor­sit­zen­der JW Gmunden).

Die Jun­ge Wirt­schaft Gmun­den bedankt sich herz­lich bei Fami­lie Forst­in­ger für die Gast­freund­schaft und den inspi­rie­ren­den Abend!