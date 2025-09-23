Am Donnerstag, 19. September folgten über 30 Jungunternehmer:innen aus dem Bezirk Gmunden der Einladung, einen besonderen Einblick in das Traditionsunternehmen Mode Forstinger in Gmunden zu gewinnen.
Seit mehr als 60 Jahren steht das Modehaus Forstinger für Leidenschaft, Qualität und persönliche Beratung. Heute führen Michael Forstinger gemeinsam mit seiner Frau Michaela und seinem Bruder Jochen das Geschäft inmitten von drei denkmalgeschützten Häusern am Rathausplatz – eine einzigartige Architektur, die auch den besonderen Charme des Unternehmens widerspiegelt. Statt auf Größe setzt die Familie bewusst auf den „Faktor Mensch“: maßgeschneiderte Beratung, ehrliche Leidenschaft und höchste Qualität. Besonders die hauseigene Maßschneiderei wird von den Kund:innen sehr geschätzt und hebt das Modehaus deutlich ab.
Neben spannenden Einblicken in die Unternehmensgeschichte, einen Rundgang durch das Modehaus und die unterschiedlichen Abteilungen sowie der Maßschneiderei gab es auch noch inspirierende Inputs aus erster Hand für die Jungunternehmer:innen.
„Die Einblicke in dieses traditionsreiche Familienunternehmen und die persönlichen Erfahrungen der Familie Forstinger waren besonders spannend. Genau das machen die Veranstaltungen der Jungen Wirtschaft aus: Wir erhalten wertvolle Eindrücke direkt von Unternehmer:innen – das inspiriert und motiviert unsere Mitglieder.“ betont Thomas Schöfbänker (Bezirksvorsitzender JW Gmunden).
Die Junge Wirtschaft Gmunden bedankt sich herzlich bei Familie Forstinger für die Gastfreundschaft und den inspirierenden Abend!
