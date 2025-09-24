Rund 500 Teilnehmer*innen aus mehr als 20 Schulen des Bezirks Gmunden werden bei der 33. Neuauflage der Bezirksschulmeisterschaft im Geländelauf-Crosscountry wieder erwartet. Der bereits traditionelle Laufbewerb im Herbst findet am Dienstag, den 7. Oktober 2025 ab 10.00 Uhr im Schlosspark des BRG/BORG Schloss Traunsee statt.
Neben Teamwertungen für die Unter- und Oberstufe gibt es auch eine eigene Volksschul-Wertung, zugleich qualifizieren sich die schnellsten Läuferinnen und Läufer automatisch für die Landesmeisterschaft.
Der Schulwettkampf wird als zertifiziertes Green Event ausgetragen, mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Mülltrennung und Müllvermeidung.
Nennungen zur Teilnahme sind noch bis 3. Oktober möglich.
Nähere Auskünfte unter: https://www.schlosstraunsee.at
Schreibe einen Kommentar