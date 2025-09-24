Rund 500 Teilnehmer*innen aus mehr als 20 Schu­len des Bezirks Gmun­den wer­den bei der 33. Neu­auf­la­ge der Bezirks­schul­meis­ter­schaft im Gelän­de­lauf-Cross­coun­try wie­der erwar­tet. Der bereits tra­di­tio­nel­le Lauf­be­werb im Herbst fin­det am Diens­tag, den 7. Okto­ber 2025 ab 10.00 Uhr im Schloss­park des BRG/BORG Schloss Traun­see statt.

Neben Team­wer­tun­gen für die Unter- und Ober­stu­fe gibt es auch eine eige­ne Volks­schul-Wer­tung, zugleich qua­li­fi­zie­ren sich die schnells­ten Läu­fe­rin­nen und Läu­fer auto­ma­tisch für die Landesmeisterschaft.

Der Schul­wett­kampf wird als zer­ti­fi­zier­tes Green Event aus­ge­tra­gen, mit Fokus auf Nach­hal­tig­keit, Müll­tren­nung und Müllvermeidung.

Nen­nun­gen zur Teil­nah­me sind noch bis 3. Okto­ber möglich.

Nähe­re Aus­künf­te unter: https://www.schlosstraunsee.at