Die neu­es­ten Kli­ma­pro­jek­tio­nen, die im Zuge des Pro­jekts „Cost of Inac­tion“ (COIN) aus­ge­wer­tet wur­den, ver­deut­li­chen, dass die Tem­pe­ra­tu­ren im Bezirk Gmun­den bis zum Ende die­ses Jahr­hun­derts deut­lich stei­gen wer­den. Die durch­schnitt­li­che Jah­res­mit­tel­tem­pe­ra­tur wird von der­zeit etwa 9,8 Grad Cel­si­us auf rund 13,3 Grad Cel­si­us anstei­gen. Dabei han­delt es sich um eine Erhö­hung von 2,5 Grad Cel­si­us. Sowohl die mitt­le­ren Jah­res­wer­te als auch die sai­so­na­len Tem­pe­ra­tu­ren zei­gen eine kla­re Auf­wärts­ent­wick­lung. Die durch­schnitt­li­che Win­ter­tem­pe­ra­tur wird sich ins­ge­samt in dem Zeit­raum bis zum Ende des Jahr­hun­derts um 3,4 Grad Cel­si­us steigern.

Beson­ders in den Som­mer­mo­na­ten ist mit einem mar­kan­ten Tem­pe­ra­tur­an­stieg zu rech­nen, wäh­rend die Win­ter mil­der wer­den und weni­ger kal­te Tage auf­wei­sen. Auch die durch­schnitt­li­chen Mini­mal- und Maxi­mal­tem­pe­ra­tu­ren neh­men kon­ti­nu­ier­lich zu. Dies weist dar­auf hin, dass der Bezirk Gmun­den ins­ge­samt wär­mer wird und extre­me Tem­pe­ra­tu­ren künf­tig häu­fi­ger auftreten.

Ein wich­ti­ger Indi­ka­tor für die­se Ver­än­de­run­gen sind die soge­nann­ten „beson­de­ren Tage“. So ist ein deut­li­cher Rück­gang von Frost- und Eis­ta­gen zu beob­ach­ten – also Tagen, an denen die Tem­pe­ra­tu­ren unter dem Gefrier­punkt blei­ben. Die Eis­ta­ge sind seit 1981 davon 27 auf 18 Tage gesun­ken und bis 2100 wird sich die­ser Wert wei­ter auf 8 mini­mie­ren. Gleich­zei­tig steigt die Anzahl der Som­mer­ta­ge mit Tem­pe­ra­tu­ren über 25 Grad Cel­si­us auf 99 Tage deut­lich an. Auch Hit­ze­ta­ge mit über 30 Grad Cel­si­us wer­den in Zukunft wesent­lich häu­fi­ger erwartet.

Im Bezirk Gmun­den wird auch ein star­ker Anstieg der Tro­pen­näch­te pro­gnos­ti­ziert, in denen die nächt­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren nicht mehr unter 20 Grad Cel­si­us fal­len. Bis zum Ende des Jahr­hun­derts soll es 22 die­ser Näch­te geben. Die­se Ent­wick­lun­gen stel­len beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen für die Bevöl­ke­rung, die Land­wirt­schaft sowie das Gesund­heits­we­sen dar und erfor­dern ange­pass­te Maß­nah­men und Strategien.

„Die Kli­ma­ver­än­de­run­gen sind kei­ne fer­ne Bedro­hung mehr – sie sind längst Rea­li­tät und ver­lan­gen unser ent­schlos­se­nes Han­deln. Weg­schau­en ist kei­ne Opti­on mehr. Die Poli­tik und die Regie­run­gen müs­sen jetzt kla­re Ver­ant­wor­tung über­neh­men, aktiv gegen­steu­ern und kon­kre­te Lösun­gen vor­an­trei­ben. Nur so kön­nen wir unse­re Hei­mat schüt­zen und eine lebens­wer­te Zukunft für alle sichern“, so Kli­ma- und Umwelt­lan­des­rat Ste­fan Kaineder.