Zum 8:0- (5:0)-Kantersieg der Frau­en-Elf des SV Gmund­ner Milch steu­er­te Tor­jä­ge­rin Nina Gries­ho­fer 4 Tore bei, Ste­fa­nie Mühl­ba­cher, Eva Rams­im­mer, Ste­fa­nie Märzen­dor­fer und ein Eigen­tor sorg­ten für die wei­te­re Tor­aus­beu­te. Mit dem Kan­ter­sieg über­nahm die Elf von Gmun­dens Head­coach Peter Märzen­dor­fer mit 12 Punk­ten die Tabel­len­füh­rung in der Frau­en­klas­se Süd/West vor der SPG HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen, SPG Eber­stal­zel­l/­Pet­ten­bach/Ried-Tr. und dem UFC Atter­gau (je 9 Zähler).

Der bis­he­ri­ge Lea­der SPG Eber­stal­zel­l/­Pet­ten­bach/Ried-Tr. muss­te eine über­ra­schen­de 1:3-(1:2)-Heimniederlage gegen die SPG HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen ein­ste­cken und wur­de abge­löst, die Gäs­te rück­ten aber ins Spit­zen-Quar­tett auf.

Das Gmund­ner Betreu­er­team unter Peter Märzen­dor­fer, Co. Trai­ne­rin Ire­ne Toth und Indi­vi­du­al­trai­ner Jür­gen Wabit­sch hat­te gan­ze Arbeit geleis­tet. Märzen­dor­fer: „End­lich konn­ten sich die Mädels mit vie­len Toren beloh­nen, denn zuletzt wur­de etli­che gute Chan­cen nicht genützt. Die Tabel­len­füh­rung ist aller­dings nur eine Moment­auf­nah­me, die Mann­schaf­ten im Vor­der­feld sind auch vor Nie­der­la­gen gegen die „hin­te­ren“ Liga­kon­kur­ren­tin­nen nicht gefeit, wie die letz­ten Ergeb­nis­se deut­lich zeigen“.

Sei­ne Schütz­lin­ge müs­sen am kom­men­den Frei­tag bei der SPG Wei­bern / Tauf­kir­chen-Tratt­nach antre­ten, ehe es wie­der aus­wärts gegen Titel­an­wär­ter UFC Atter­gau geht.