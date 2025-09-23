Zum 8:0- (5:0)-Kantersieg der Frauen-Elf des SV Gmundner Milch steuerte Torjägerin Nina Grieshofer 4 Tore bei, Stefanie Mühlbacher, Eva Ramsimmer, Stefanie Märzendorfer und ein Eigentor sorgten für die weitere Torausbeute. Mit dem Kantersieg übernahm die Elf von Gmundens Headcoach Peter Märzendorfer mit 12 Punkten die Tabellenführung in der Frauenklasse Süd/West vor der SPG HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen, SPG Eberstalzell/Pettenbach/Ried-Tr. und dem UFC Attergau (je 9 Zähler).
Der bisherige Leader SPG Eberstalzell/Pettenbach/Ried-Tr. musste eine überraschende 1:3-(1:2)-Heimniederlage gegen die SPG HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen einstecken und wurde abgelöst, die Gäste rückten aber ins Spitzen-Quartett auf.
Das Gmundner Betreuerteam unter Peter Märzendorfer, Co. Trainerin Irene Toth und Individualtrainer Jürgen Wabitsch hatte ganze Arbeit geleistet. Märzendorfer: „Endlich konnten sich die Mädels mit vielen Toren belohnen, denn zuletzt wurde etliche gute Chancen nicht genützt. Die Tabellenführung ist allerdings nur eine Momentaufnahme, die Mannschaften im Vorderfeld sind auch vor Niederlagen gegen die „hinteren“ Ligakonkurrentinnen nicht gefeit, wie die letzten Ergebnisse deutlich zeigen“.
Seine Schützlinge müssen am kommenden Freitag bei der SPG Weibern / Taufkirchen-Trattnach antreten, ehe es wieder auswärts gegen Titelanwärter UFC Attergau geht.
