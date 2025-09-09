Einen Tag vor dem mühsam errungenen Pflichtspielsieg der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Zypern (1:0) besuchte Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf den Mittelfeldmotor von RB Leipzig und des rot-weiß-roten Teams, Xaver Schlager, im Teamcamp in Windischgarsten. Der Grund: Schlager wechselt nach Gmunden – allerdings nicht vom deutschen Bundesligisten zum heimischen SVG, sondern an das Ufer des Traunsees. Der Nationalspieler hat ein Grundstück in der Traunseestadt erworben und wird darauf sein Haus errichten.
Vor allem der See und die vielfältigen Wandermöglichkeiten in und um Gmunden haben es dem sympathischen Kicker angetan, wie er am Rande der bürgermeisterlichen Visite verriet. In Anlehnung an die Keramikstadt Gmunden überbrachte Krapf eine keramische Hausnummer, und Schlager versprach, bei einer der nächsten Baustellenbesichtigungen dem Bürgermeister im Rathaus einen Besuch abzustatten.
Schreibe einen Kommentar