Einen Tag vor dem müh­sam errun­ge­nen Pflicht­spiel­sieg der öster­rei­chi­schen Fuß­ball-Natio­nal­mann­schaft gegen Zypern (1:0) besuch­te Gmun­dens Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf den Mit­tel­feld­mo­tor von RB Leip­zig und des rot-weiß-roten Teams, Xaver Schla­ger, im Team­camp in Win­disch­gars­ten. Der Grund: Schla­ger wech­selt nach Gmun­den – aller­dings nicht vom deut­schen Bun­des­li­gis­ten zum hei­mi­schen SVG, son­dern an das Ufer des Traun­sees. Der Natio­nal­spie­ler hat ein Grund­stück in der Traun­see­stadt erwor­ben und wird dar­auf sein Haus errichten.

Vor allem der See und die viel­fäl­ti­gen Wan­der­mög­lich­kei­ten in und um Gmun­den haben es dem sym­pa­thi­schen Kicker ange­tan, wie er am Ran­de der bür­ger­meis­ter­li­chen Visi­te ver­riet. In Anleh­nung an die Kera­mik­stadt Gmun­den über­brach­te Krapf eine kera­mi­sche Haus­num­mer, und Schla­ger ver­sprach, bei einer der nächs­ten Bau­stel­len­be­sich­ti­gun­gen dem Bür­ger­meis­ter im Rat­haus einen Besuch abzustatten.