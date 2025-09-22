Am Sams­tag, dem 20.09 kam es zum zwei­ten Test­spiel der Cam4Dent Sharks in der Muki Eis­are­na Gmun­den. Mit dem EHC Kundl Cro­co­di­les war bereits nach den Dra­gons HC Kuf­stein in der letz­ten Woche der zwei­te Geg­ner in der ÖEL, der in der Vor­run­de 2025/2026 um den Ein­zug in das Play-off der West­grup­pe kämpft. Auch die­se Begeg­nung dien­te bei­den Teams zur Stand­ort­be­stim­mung vor Beginn der Meis­ter­schaft und war alles ande­re als ein Test­spiel. Mit rasan­ten Spiel­zü­gen, hoher Inten­si­tät und drei tem­po­rei­chen Drit­teln beka­men die fast 200 Zuschau­er tol­les Eis­ho­ckey geboten.

Ergeb­nis: 5 : 3 (3:1, 1:0, 1:2) Tore für die Sharks: Dome­nik Stött­t­ner, Fabi­an Rich­ter, Eli­as Kol­ler, Alwin Schus­ter, Ian Motil

Spiel­be­richt / Trai­nings­fa­zit: Im Tor stand Luka Graz­nar, der auch in der kom­men­den Sai­son unter Ver­trag steht und den SHARK Dress tra­gen wird. Auch bei die­sem Test trat die Mann­schaft noch nicht in Best­be­set­zung an und es fehl­ten eini­ge Stamm­kräf­te, für die auch jun­ge Try­out-Spie­ler zum Ein­satz kamen. Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner hat­te die Mög­lich­keit ver­schie­de­ne Zusam­men­set­zun­gen bei den Lini­en zu tes­ten. Die ers­ten bei­den Spiel­ab­schnit­te domi­nier­ten die Gmund­ner Haie, im letz­ten Spiel­ab­schnitt gab es bei den Sharks zwei Aus­fäl­le durch Ver­let­zung und Bas­ti­an Szie­ber „durf­te“ nach Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten vor­zei­tig mit einer Spiel­dau­er Dis­zi­plin­stra­fe unter die Dusche. Die Gäs­te aus Kundl gaben noch­mals rich­tig Gas und kamen nach einem 5:1 Rück­stand noch auf 5:3 heran.

Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nach dem Spiel: “Grund­le­gend war es ein Eis­ho­ckey­spiel mit einem Sieg — für die Zuschau­er sicher span­nend. Mei­ne Mann­schaft hat aber sicher mehr drauf und hat heu­te nicht gespielt, son­dern eher gekämpft und geackert. Bis zum Sai­son­be­ginn in der ÖEL am Sams­tag 4.10.2025 mit dem Schla­ger gleich gegen den Kap­fen­ber­ger EV war­tet noch viel Arbeit!”

In der kom­men­den Woche Sams­tag 27.9. gibt es in der MUKI EIS­ARE­NA mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr einen beson­de­ren Eis­ho­ckey Lecker­bis­sen. Da absol­vie­ren die Cam4Dent Sharks Gmun­den ein Test­spiel gegen das Natio­nal Ice Hockey­team von Bos­nia and Her­ze­go­vina und es gibt auch ein zwei­tes Eis­ho­ckey­match gegen die­ses Team am Sonn­tag 28.9.2025 mit Spiel­be­ginn 13:00 Uhr im Hai­fisch­be­cken. Die­se Begeg­nun­gen soll­ten Sie sich als Eis­ho­ckey­fan nicht ent­ge­hen lassen!