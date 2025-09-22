Am Samstag, dem 20.09 kam es zum zweiten Testspiel der Cam4Dent Sharks in der Muki Eisarena Gmunden. Mit dem EHC Kundl Crocodiles war bereits nach den Dragons HC Kufstein in der letzten Woche der zweite Gegner in der ÖEL, der in der Vorrunde 2025/2026 um den Einzug in das Play-off der Westgruppe kämpft. Auch diese Begegnung diente beiden Teams zur Standortbestimmung vor Beginn der Meisterschaft und war alles andere als ein Testspiel. Mit rasanten Spielzügen, hoher Intensität und drei temporeichen Dritteln bekamen die fast 200 Zuschauer tolles Eishockey geboten.
Ergebnis: 5 : 3 (3:1, 1:0, 1:2) Tore für die Sharks: Domenik Stötttner, Fabian Richter, Elias Koller, Alwin Schuster, Ian Motil
Spielbericht / Trainingsfazit: Im Tor stand Luka Graznar, der auch in der kommenden Saison unter Vertrag steht und den SHARK Dress tragen wird. Auch bei diesem Test trat die Mannschaft noch nicht in Bestbesetzung an und es fehlten einige Stammkräfte, für die auch junge Tryout-Spieler zum Einsatz kamen. Trainer Gregor Baumgartner hatte die Möglichkeit verschiedene Zusammensetzungen bei den Linien zu testen. Die ersten beiden Spielabschnitte dominierten die Gmundner Haie, im letzten Spielabschnitt gab es bei den Sharks zwei Ausfälle durch Verletzung und Bastian Szieber „durfte“ nach Meinungsverschiedenheiten vorzeitig mit einer Spieldauer Disziplinstrafe unter die Dusche. Die Gäste aus Kundl gaben nochmals richtig Gas und kamen nach einem 5:1 Rückstand noch auf 5:3 heran.
Trainer Gregor Baumgartner nach dem Spiel: “Grundlegend war es ein Eishockeyspiel mit einem Sieg — für die Zuschauer sicher spannend. Meine Mannschaft hat aber sicher mehr drauf und hat heute nicht gespielt, sondern eher gekämpft und geackert. Bis zum Saisonbeginn in der ÖEL am Samstag 4.10.2025 mit dem Schlager gleich gegen den Kapfenberger EV wartet noch viel Arbeit!”
In der kommenden Woche Samstag 27.9. gibt es in der MUKI EISARENA mit Spielbeginn 18:30 Uhr einen besonderen Eishockey Leckerbissen. Da absolvieren die Cam4Dent Sharks Gmunden ein Testspiel gegen das National Ice Hockeyteam von Bosnia and Herzegovina und es gibt auch ein zweites Eishockeymatch gegen dieses Team am Sonntag 28.9.2025 mit Spielbeginn 13:00 Uhr im Haifischbecken. Diese Begegnungen sollten Sie sich als Eishockeyfan nicht entgehen lassen!
Schreibe einen Kommentar