Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den arbei­tet gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich an einer Lösung für das Schul­zen­trum Innen­stadt und die Niko­laus-Len­au-Schu­le. Bei einem Rund­gang mit den Direk­to­rin­nen und der für Bil­dung zustän­di­gen Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin Chris­ti­ne Haber­lan­der wur­den ers­te Ideen vorgestellt.

Platz­not und Leerflächen

Die Niko­laus-Len­au-Schu­le hat aku­ten Raum­be­darf: Vie­le Klas­sen­zim­mer müs­sen dop­pelt genutzt wer­den, was den Schul­all­tag erschwert. Gleich­zei­tig gibt es in der Mit­tel­schu­le Gmun­den-Stadt freie Flä­chen, die der­zeit nicht gebraucht werden.

Idee: Bestehen­des bes­ser nutzen

Die Poly­tech­ni­sche Schu­le Gmun­den könn­te ins 3. Ober­ge­schoß der Mit­tel­schu­le über­sie­deln. Dadurch wür­den am bis­he­ri­gen Stand­ort der PTS Räu­me frei, die für die Erwei­te­rung der Niko­laus-Len­au-Schu­le adap­tiert wer­den könn­ten. „Unser Ziel ist es, bestehen­de Gebäu­de opti­mal zu nut­zen“, sagt Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf. „So schaf­fen wir moder­ne Lern­be­din­gun­gen, ohne teu­re Neu­bau­ten zu benötigen.“

Noch in Abstimmung

Ob und wie das ange­dach­te Pro­jekt umge­setzt wer­den kann, hängt von den Gesprä­chen mit dem Land und mög­li­chen För­de­run­gen ab. Bil­dungs­stadt­rat Tho­mas Berg­tha­ler: „Wir prü­fen der­zeit alle Vari­an­ten, damit wir die bes­te Lösung für unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler finden.“

Aus­blick

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den will gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich sicher­stel­len, dass die Schu­len im Stadt­zen­trum fit für die Zukunft blei­ben. Ent­schei­dun­gen dazu sol­len bereits in den kom­men­den Mona­ten fallen.