Nach vier Jah­ren inten­si­ver Arbeit über­gibt Ilse Hankowetz ihre Funk­ti­on als Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te des AMS Gmun­den an Mar­ti­na Stefan.

Ilse Hankowetz präg­te die Rol­le mit gro­ßem Enga­ge­ment und setz­te zahl­rei­che Impul­se – von Pro­jek­ten zur Frau­en­för­de­rung über Koope­ra­tio­nen mit Schu­len bis hin zur engen Zusam­men­ar­beit mit regio­na­len Part­ner­be­trie­ben. Ihr Ein­satz hat maß­geb­lich dazu bei­getra­gen, die Gleich­stel­lungs­zie­le des AMS sicht­bar voranzubringen.

„Gleich­stel­lung ist für mich nicht nur eine Funk­ti­on, son­dern eine Hal­tung. Auch wenn ich die Agen­den nun offi­zi­ell über­ge­be, bleibt mir das The­ma wich­tig – und ich wer­de es wei­ter­hin in mei­ner täg­li­chen Arbeit leben“, betont Hankowetz.

Mit Mar­ti­na Ste­fan über­nimmt nun eine enga­gier­te Nach­fol­ge­rin, die die Arbeit nicht nur fort­füh­ren, son­dern auch eige­ne Schwer­punk­te set­zen möch­te: „Mir ist wich­tig, die Zusam­men­ar­beit mit regio­na­len Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und Unter­neh­men noch stär­ker zu ver­tie­fen und die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf in den Mit­tel­punkt zu rücken.“

Damit ist sicher­ge­stellt, dass die Gleich­stel­lungs­ar­beit auch in Zukunft ein wesent­li­cher Bestand­teil des AMS Gmun­den bleibt – getra­gen von Erfah­rung, neu­en Ideen und viel per­sön­li­chem Einsatz.

Nähe­re Infos zum The­ma fin­den Sie unter: www.ams.at/frauen