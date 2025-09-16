Nach vier Jahren intensiver Arbeit übergibt Ilse Hankowetz ihre Funktion als Gleichstellungsbeauftragte des AMS Gmunden an Martina Stefan.
Ilse Hankowetz prägte die Rolle mit großem Engagement und setzte zahlreiche Impulse – von Projekten zur Frauenförderung über Kooperationen mit Schulen bis hin zur engen Zusammenarbeit mit regionalen Partnerbetrieben. Ihr Einsatz hat maßgeblich dazu beigetragen, die Gleichstellungsziele des AMS sichtbar voranzubringen.
„Gleichstellung ist für mich nicht nur eine Funktion, sondern eine Haltung. Auch wenn ich die Agenden nun offiziell übergebe, bleibt mir das Thema wichtig – und ich werde es weiterhin in meiner täglichen Arbeit leben“, betont Hankowetz.
Mit Martina Stefan übernimmt nun eine engagierte Nachfolgerin, die die Arbeit nicht nur fortführen, sondern auch eigene Schwerpunkte setzen möchte: „Mir ist wichtig, die Zusammenarbeit mit regionalen Bildungseinrichtungen und Unternehmen noch stärker zu vertiefen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Mittelpunkt zu rücken.“
Damit ist sichergestellt, dass die Gleichstellungsarbeit auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil des AMS Gmunden bleibt – getragen von Erfahrung, neuen Ideen und viel persönlichem Einsatz.
Nähere Infos zum Thema finden Sie unter: www.ams.at/frauen
