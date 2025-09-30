Im Gmundner Stadttheater wurde am 25. September die Tradition der Ehrung verdienter Gmundner Bürgerinnen und Bürger für ihr besonderes Engagement fortgesetzt. Bürgermeister Stefan Krapf führte durch das abendliche Programm, hielt die Lobreden und überreichte die Auszeichnungen gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Ulrike Feichtinger, Sozialstadtrat Thomas Bergthaler und Sozialamtsleiterin Emina Kazic.
Heuer gingen die Auszeichnungen an zehn verdiente Persönlichkeiten.
Verdienstzeichen in Bronze:
- Eva Mayr (ehem. Gasthof Steinmaurer)
- Horst Nussbaumer (dreifacher Olympiateilnehmer im Rudern, Präsident des Österreichischen Olympischen Comités)
Verdienstzeichen in Silber:
- Thomas Bergthaler (Sozialstadtrat, Altenheimleiter, Rot-Kreuz-Ortsstellenobmann)
- Johann Forstinger (Feuerwehr- und Rot-Kreuz-Urgestein)
- Peter Hammerschmidt (109-facher Blutspender, ehrenamtlicher Tausendsassa, gute Seele des Gmundner Rudervereins)
- Michael Kienesberger (Gmundner Kinolegende – Kulturinitiative 08/16)
- Heinz Schießer (ehemaliger Alpenvereinsobmann, Historiker, Buchautor)
- Rudolf Steiner (langjähriger Obmann der Basket Swans)
- Maria Wicke (Trachten- und Brauchtumsikone)
Verdienstzeichen in Gold:
- Bernhard Ebner (jahrzehntelanger Obmann des Bergrettungsdienstes Gmunden)
