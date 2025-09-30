Im Gmund­ner Stadt­thea­ter wur­de am 25. Sep­tem­ber die Tra­di­ti­on der Ehrung ver­dien­ter Gmund­ner Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für ihr beson­de­res Enga­ge­ment fort­ge­setzt. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf führ­te durch das abend­li­che Pro­gramm, hielt die Lob­re­den und über­reich­te die Aus­zeich­nun­gen gemein­sam mit Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Feicht­in­ger, Sozi­al­stadt­rat Tho­mas Berg­tha­ler und Sozi­al­amts­lei­te­rin Emi­na Kazic.

Heu­er gin­gen die Aus­zeich­nun­gen an zehn ver­dien­te Persönlichkeiten.

Ver­dienst­zei­chen in Bronze:

Eva Mayr (ehem. Gast­hof Steinmaurer)

Horst Nuss­bau­mer (drei­fa­cher Olym­pia­teil­neh­mer im Rudern, Prä­si­dent des Öster­rei­chi­schen Olym­pi­schen Comités)

Ver­dienst­zei­chen in Silber:

Tho­mas Berg­tha­ler (Sozi­al­stadt­rat, Alten­heim­lei­ter, Rot-Kreuz-Ortsstellenobmann)

Johann Forst­in­ger (Feu­er­wehr- und Rot-Kreuz-Urgestein)

Peter Ham­mer­schmidt (109-facher Blut­spen­der, ehren­amt­li­cher Tau­send­sas­sa, gute See­le des Gmund­ner Rudervereins)

Micha­el Kie­nes­ber­ger (Gmund­ner Kino­le­gen­de – Kul­tur­in­itia­ti­ve 08/16)

Heinz Schie­ßer (ehe­ma­li­ger Alpen­ver­eins­ob­mann, His­to­ri­ker, Buchautor)

Rudolf Stei­ner (lang­jäh­ri­ger Obmann der Bas­ket Swans)

Maria Wicke (Trach­ten- und Brauchtumsikone)

Ver­dienst­zei­chen in Gold: