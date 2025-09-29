Beim 6:0-(3:0)-Auswärtssieg der SV-Gmunden-Damen im Sportzentrum Weibern gegen die SPG Weibern / Taufkirchen-Trattnach scorten 4 verschiedene Torschützinnen für die Traunsee-Elf, 1 Gegentreffer fügten sich die Gastgeberinnen selbst zu.
Cheftrainer Peter Märzendorfer (Gmunden): „Die Heimelf bot uns stärker Paroli, als das Endergebnis verrät und verzeichnete auch in der 1. Spielhälfte unter anderem einen Latten-Treffer. Im dritten Versuch unserer Angriffsbemühungen stellte Kapitänin Chrisi Kerschbaumer mit einem „Gewaltschuss“ auf 1:0, wobei sie mit ihrem „schwächeren“ linken Fuß traf. Stefanie Mühlbacher stellte mit einem prächtigen Kopfball auf 2:0, ehe Olena Voloshyna erfolgreich die rechte untere Torecke zum 3:0 anvisierte.”
Auch in der 2. Spielhälfte 3 Tore
“Ein Eigentor der Heimelf vergrößerte unseren Vorsprung auf 4:0, Eva Ramsimmer war dann bei einer zu kurzen Abwehr der Torhüterin zum 5:0 zur Stelle und mit einem Weitschuss fixierte Mühlbacher ihren „Doppelpack“ und gleichzeitig den Endstand“.
SPG Eberstalzell / Pettenbach / Ried i.Trkr. erster „Verfolger“
Mit einem 2:1 (1:1) gegen den UFC Attergau erhöhte die Spielgemeinschaft ihren Punktestand auf 12 und rückte hinter dem SV Gmunden (15 Zähler) auf Platz 2 vor.
Am kommenden Samstag trifft der Tabellenführer im Grawe-Stadion St. Georgen/Attergau auf den UFC Attergau, der nach der 1:2‑Niederlage gegen die SPG Eberstalzell / Pettenbach / Ried i.Trkr. auf Platz 4 hält und sicherlich Terrain aufholen will!
