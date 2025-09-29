Beim 6:0-(3:0)-Auswärtssieg der SV-Gmun­den-Damen im Sport­zen­trum Wei­bern gegen die SPG Wei­bern / Tauf­kir­chen-Tratt­nach scor­ten 4 ver­schie­de­ne Tor­schüt­zin­nen für die Traun­see-Elf, 1 Gegen­tref­fer füg­ten sich die Gast­ge­be­rin­nen selbst zu.

Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer (Gmun­den): „Die Heim­elf bot uns stär­ker Paro­li, als das End­ergeb­nis ver­rät und ver­zeich­ne­te auch in der 1. Spiel­hälf­te unter ande­rem einen Lat­ten-Tref­fer. Im drit­ten Ver­such unse­rer Angriffs­be­mü­hun­gen stell­te Kapi­tä­nin Chri­si Kersch­bau­mer mit einem „Gewalt­schuss“ auf 1:0, wobei sie mit ihrem „schwä­che­ren“ lin­ken Fuß traf. Ste­fa­nie Mühl­ba­cher stell­te mit einem präch­ti­gen Kopf­ball auf 2:0, ehe Ole­na Volos­hy­na erfolg­reich die rech­te unte­re Tor­ecke zum 3:0 anvisierte.”

Auch in der 2. Spiel­hälf­te 3 Tore

“Ein Eigen­tor der Heim­elf ver­grö­ßer­te unse­ren Vor­sprung auf 4:0, Eva Rams­im­mer war dann bei einer zu kur­zen Abwehr der Tor­hü­te­rin zum 5:0 zur Stel­le und mit einem Weit­schuss fixier­te Mühl­ba­cher ihren „Dop­pel­pack“ und gleich­zei­tig den Endstand“.

SPG Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried i.Trkr. ers­ter „Ver­fol­ger“

Mit einem 2:1 (1:1) gegen den UFC Atter­gau erhöh­te die Spiel­ge­mein­schaft ihren Punk­te­stand auf 12 und rück­te hin­ter dem SV Gmun­den (15 Zäh­ler) auf Platz 2 vor.

Am kom­men­den Sams­tag trifft der Tabel­len­füh­rer im Gra­we-Sta­di­on St. Georgen/Attergau auf den UFC Atter­gau, der nach der 1:2‑Niederlage gegen die SPG Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried i.Trkr. auf Platz 4 hält und sicher­lich Ter­rain auf­ho­len will!