In einem Gmundner Betrieb kam es Samstagfrüh zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 27-jähriger Arbeiter verletzt wurde. Die Feuerwehr wurde zunächst mit dem Einsatzstichwort „Person eingeklemmt“ alarmiert – dies bestätigte sich vor Ort jedoch nicht.

Sturz bei Arbeiten an Maschine

Der 27-jährige kroatische Staatsbürger aus dem Bezirk Gmunden führte am Samstag, dem 25. Oktober 2025, gegen 6:30 Uhr Arbeiten an einer Maschine durch. Dabei wollte er mit einer Eisenstange eine Schraube lockern. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann zu Sturz und erlitt dabei eine Kopfverletzung.

Rettungskette sofort eingeleitet

Ein Arbeitskollege fand den Verletzten am Boden liegend mit einer stark blutenden Wunde und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 27-Jährige in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.

Feuerwehr-Einsatz rasch beendet

Die Feuerwehr Gmunden wurde zunächst mit dem Alarmstichwort „Person eingeklemmt“ zum Einsatz gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass keine Person eingeklemmt war. Der Einsatz konnte nach etwa 20 Minuten wieder beendet werden.

Quelle: LPD OÖ