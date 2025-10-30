Das Hatschataler Faschingskomitee und die Faschingsgilde Gmunden laden gemeinsam mit der Stadtgemeinde Gmunden zur Faschingseröffnung mit Schlüsselübergabe durch Herrn Bgm. Mag- Stefan Krapf am Dienstag, 11.11.25 um 11.11 Uhr vor das Gmundner Rathaus ein.

Um 11.11 Uhr wird Herr Bgm. Stefan Krapf im Gmundner Rathaus dem Hatschataler Faschingszugkomitee und der Faschingsgilde Gmunden die Stadtregierungsgeschäfte und einen symbolischen Schlüssel für das Rathaus übergeben.

Das Faschingskomitee und die Faschingsgilde werden eine Faschingsbotschaft übermitteln. Musikalisch begleitet wird dieser Karnevalsakt von einer Abordnung der Stadtkapelle Gmunden.

Anschließend werden von Herrn Bürgermeister Krapf und den Komiteemitglieder kostenlos Faschingskrapfen an die Besucher vor dem Rathaus verteilt.

Wir würden uns über Ihr Kommen sehr freuen und verbleiben mit einem karnevalistischen Faschingsgruß!