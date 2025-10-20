Mit 7:0 (4:0) „überrollte“ der „Double“-Sieger (LT1- O.Ö.- Liga-Meister und Pokalsieger) die Frauenelf des SV Gmunden im Voest-Alpine-Ladies-Cup-Achtelfinale in der LSP-Arena. Schon nach 2 Minuten führten die Gäste durch Sofia Stanisic mit 1:0 und bauten ihren Vorsprung bis zur 39. Minute mit Toren von Stanisic, Johanna Sinzinger und Vanessa Anna Hörmanseder auf 4:0, gleichzeitig den Pausenstand, aus.

Noch 3 Treffer in der zweiten Hälfte!

Sophie Schobesberger, Hörmanseder und Fabienne Pillinger erhöhten zum Endstand von 7:0 für eines der allerbesten Teams Oberösterreichs, das heuer nur knapp den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga verpasste.

Gmundens Headcoach Peter Märzendorfer: „Die Gäste stellten ihr stärkstes Team, dementsprechend beeindruckte das Team durch exzellente Technik, Taktik, Tempo usw…. und war uns natürlich in allen Belangen überlegen. Wir sahen es als Privileg an, gegen eine solche Klassemannschaft zu spielen, waren hauptsächlich mit Defensiv-Arbeit beschäftigt und um Schadensbegrenzung bemüht. Kapitänin „Chrisi“ Kerschbaumer scheiterte bei einem unserer wenigen Angriffe nur um Zentimeter am Ehrentor, allerdings hätten wir auch noch mehr Treffer kassieren können. Wir gratulieren den Gästen, die mit bundesliga-erfahrenen Spitzenfußballerinnen ein „Lehrspiel“ aufzogen und bewiesen, dass sie sicherlich ein ganz großer Anwärter auf den nächsten Pokalsieg sind.

Noch 2 Spiele im Herbst

Wir wurden auf eigener Anlage erstmals seit Herbst 2024– nicht unerwartet!- bezwungen, gastieren am kommenden Samstag in der Frauenklasse Süd/West um 11.00 Uhr in der NEXUS-Arena Eberstalzell bei der Spielgemeinschaft Eberstalzell / Pettenbach / Ried i.Trkr., ehe am Sonntag, 2. November, ab 11.00 Uhr zum Abschluss der Herbstmeisterschaft die SPG Kremsmünster / Vorchdorf Ladies bei uns in der LSP-Arena antritt.