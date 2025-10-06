Die öster­rei­chi­sche Schrift­stel­le­rin Ger­traud Klemm, zuletzt medi­al in aller Mun­de, beehrt Gmun­den am 22. Okto­ber. Im Gepäck: Ihr neu­er Essay und vie­le klu­ge Gedanken.

Ger­traud Klemm ist wohl DIE femi­nis­ti­sche Schrift­stel­le­rin Öster­reichs. Ihr lei­den­schaft­li­cher Essay „Abschied vom Phal­lo­zän. Eine Streit­schrift.“ ist Ende Juli die­ses Jah­res erschie­nen. Bis dato hat sie sechs Roma­ne ver­öf­fent­licht, die alle­samt aus dem Leben von Frau­en, von gesell­schafts­po­li­ti­schen Schief­la­gen und Unge­rech­tig­kei­ten in Bezug auf die Geschlech­ter erzäh­len. Mit Witz, Sar­kas­mus, Mut und viel Ehrlichkeit.

Am 22. Okto­ber, ab 19.00 Uhr, wird Klemm im Rah­men der Lesungs­rei­he „LiLi in lila – Lite­ra­tur­lie­be in der lila Lite­ra­tur­höh­le der Stadt­bü­che­rei Gmun­den“ aus ihrem aktu­el­len Werk lesen und mit Mode­ra­to­rin Mela­nie Jung­wirth (salzi.tv) und dem Publi­kum über ihr Werk und aktu­el­le femi­nis­ti­sche Fra­gen diskutieren.

Die Stadt­bü­che­rei Gmun­den freut sich über rege Teil­nah­me! Der Ein­tritt erfolgt gegen frei­wil­li­ge Spen­de. Snacks, Geträn­ke und ein Bücher­tisch ste­hen bereit. Es gibt vor­ab auch ein Exem­plar des aktu­el­len Buchs zu gewin­nen: www.instagram.com/mjays_eselsohren

Eine Platz­re­ser­vie­rung vor­ab ist mög­lich und wird drin­gend emp­foh­len: Stadt­bü­che­rei Gmun­den: 07612/794–430 oder stadtbuecherei@gmunden.ooe.gv.at

Die lila Lite­ra­tur­höh­le befin­det sich im ers­ten Stock im Haus der Stadt­bü­che­rei in der Traun­g­as­se 4. Lei­der gibt es kei­nen Lift.

Die­ser Abend wird gespon­sert von: BVÖ (Büche­rei­ver­band Öster­reichs) Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Woh­nen, Kunst, Kul­tur, Medi­en und Sport Öster­rei­chi­sche Gesell­schaft für poli­ti­sche Bildung