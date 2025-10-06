Die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm, zuletzt medial in aller Munde, beehrt Gmunden am 22. Oktober. Im Gepäck: Ihr neuer Essay und viele kluge Gedanken.
Gertraud Klemm ist wohl DIE feministische Schriftstellerin Österreichs. Ihr leidenschaftlicher Essay „Abschied vom Phallozän. Eine Streitschrift.“ ist Ende Juli dieses Jahres erschienen. Bis dato hat sie sechs Romane veröffentlicht, die allesamt aus dem Leben von Frauen, von gesellschaftspolitischen Schieflagen und Ungerechtigkeiten in Bezug auf die Geschlechter erzählen. Mit Witz, Sarkasmus, Mut und viel Ehrlichkeit.
Am 22. Oktober, ab 19.00 Uhr, wird Klemm im Rahmen der Lesungsreihe „LiLi in lila – Literaturliebe in der lila Literaturhöhle der Stadtbücherei Gmunden“ aus ihrem aktuellen Werk lesen und mit Moderatorin Melanie Jungwirth (salzi.tv) und dem Publikum über ihr Werk und aktuelle feministische Fragen diskutieren.
Die Stadtbücherei Gmunden freut sich über rege Teilnahme! Der Eintritt erfolgt gegen freiwillige Spende. Snacks, Getränke und ein Büchertisch stehen bereit. Es gibt vorab auch ein Exemplar des aktuellen Buchs zu gewinnen: www.instagram.com/mjays_eselsohren
Eine Platzreservierung vorab ist möglich und wird dringend empfohlen: Stadtbücherei Gmunden: 07612/794–430 oder stadtbuecherei@gmunden.ooe.gv.at
Die lila Literaturhöhle befindet sich im ersten Stock im Haus der Stadtbücherei in der Traungasse 4. Leider gibt es keinen Lift.
Dieser Abend wird gesponsert von: BVÖ (Büchereiverband Österreichs) Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport Österreichische Gesellschaft für politische Bildung
