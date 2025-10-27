Mit einem 3:1-(1:0) Auswärtssieg bei der Spielgemeinschaft Eberstalzell / Pettenbach / Ried-Tr.—sicherten sich Gmundens Fußballerinnen in der Frauenklasse Süd West vorzeitig 1 Runde vor Herbst-Schluss die „Winterkrone“. Nina Grieshofer, Eva Ramsimmer und Olena Voloshyna trafen für die Siegerinnen, Leonie Breitwimmer scorte per Elfer für die Heimelf.

Cheftrainer Peter Märzendorfer (Gmunden): „In der 1. Spielhälfte hatten wir mehr Spielanteile, gingen auch 1:0 in Führung, die Gastgeberinnen drängten vehement auf den Ausgleich, wir konterten erfolgreich zum 2:0. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer konnten wir noch das 3:1 draufsetzen. Unser Sieg war meiner Meinung nach nicht unverdient aufgrund der Leistung in der ersten Spielhälfte, erstmals traten wir in den neuen Dressen an! „A l l e Kaderspielerinnen haben zu diesem großen Erfolg des jungen Teams beigetragen, ihr Einsatz, ihre Spielfreude und ihr Teamgeist sind nicht zu überbieten!

Wir holten in den bisherigen 7 Spielen auch 7 (!) Siege und sicherten uns den Meistertitel, weil wir auch im Fall einer Niederlage im letzten Spiel am 2. November um 11.00 Uhr in der LSP-Arena Gmunden gegen die SPG Kremsmünster / Vorchdorf Ladies vom schärfsten „Verfolger“ SPG HÖGL Taufkirchen / Münzkirchen nicht mehr „abgefangen“ werden können, weil wir gegen diese Konkurrentinnen auswärts mit 3:2 gewonnen haben“.