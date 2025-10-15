Der Lionsclub Gmunden spendet dem mobilen Palliativteam Salzkammergut EUR 10.000,- um ihre aufopfernden Arbeit zu unterstützen und deren Wert zu schätzen!

Das Mobile Palliativteam Salzkammergut ist für die häusliche Palliativbetreuung in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden zuständig. Das Team aus Ärzt:innen, Pflegekräften und Sozialarbeiter:innen arbeitet eng mit den Hausärzten, den Mobilen Diensten, den Hospizbewegungen und den Krankenhäusern der Region zusammen. Der Schwerpunkt der Unterstützung liegt in der Symptomkontrolle und Schmerztherapie und wird auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt. Um ein zu Hause leben mit schwerer Krankheit zu fördern und das Sterben in den eigenen vier Wänden bestmöglich zu unterstützen, ist das Team für die betreuten Personen und deren Angehörige rund um die Uhr, 7 Tage die Woche erreichbar.