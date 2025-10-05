Mit einer knappen 2:3 Niederlage gegen HC Kufstein und einem 5:3 Sieg gegen EHC Kundl, beides Mannschaften in der ÖEL Westgruppe, endeten die ersten beiden Testspiele. Vergangenen Samstag und Sonntag hatten die Sharks das National Ice Hockeyteam von Bosnia and Herzegovina zu zwei Testspielen in der MUKI Eisarena zu Gast. Trotz klarer 7:1 und 8:1 Siege der Gmundner Haie war es kein Spaziergang, sondern zwei erkämpfte Erfolge, bei denen Trainer Gregor Baumgartner alle Möglichkeiten einer Testung verschiedener Linienzusammenstellungen hatte. Diese Testspiele zeigten auch, dass die dritthöchste Eishockeyliga ÖEL ein äußerst hohes Niveau aufzuweisen hat und von Jahr zu Jahr an Spielklasse gewinnt. Auch für die neue Saison 2025/2026 konnte ein sehenswerter Kader verpflichtet werden und so auch der Grundstein für die Verteidigung des ÖEL Meistertitels aus dem Vorjahr gelegt werden.
Und am kommenden Samstag 4.10.2025 mit Spielbeginn 18:30 Uhr ist es endlich so weit! Der Grunddurchgang der Eishockeymeisterschaft 2025/2026 in der ÖEL beginnt in der MUKI Eisarena gleich mit einem Saisonkracher gegen den KSV Kängurus, deren Ziel es ist in den nächsten 2–3 Jahren wieder in die höchste Spielklasse zurück zu kehren. Der KSV musste zwar im vorgezogenen Spiel der Vorwoche gegen ATSV Graz eine bittere Niederlage mit 1:2 in der Overtime hinnehmen, ist aber dadurch noch heißer aufs Eis und auf drei Punkte gegen die Cam4Dent Sharks. Weitere Gegner im Grunddurchgang sind der ATSE Graz, WEV Wien, HDK Maribor, wo ebenfalls heiße Eishockeyduelle zu erwarten sind.
Und da haben die Sharks im ersten Saisonspiel in der MUKI Eisarena am Samstag 4.10.2025 mit den treuen Fans im Rücken ein gewichtiges Wort dagegen. Also liebe Fans der Gmundner Shark und alle die es noch werden wollen, auf in die Eishalle Gmunden. Für Spannung an diesem Sportabend sorgen die beiden Eishockeyteams Cam4Dent Sharks Gmunden und der KSV Kängurus Kapfenberg und werden sicher alles geben!
Schreibe einen Kommentar