Mit einer knap­pen 2:3 Nie­der­la­ge gegen HC Kuf­stein und einem 5:3 Sieg gegen EHC Kundl, bei­des Mann­schaf­ten in der ÖEL West­grup­pe, ende­ten die ers­ten bei­den Test­spie­le. Ver­gan­ge­nen Sams­tag und Sonn­tag hat­ten die Sharks das Natio­nal Ice Hockey­team von Bos­nia and Her­ze­go­vina zu zwei Test­spie­len in der MUKI Eis­are­na zu Gast. Trotz kla­rer 7:1 und 8:1 Sie­ge der Gmund­ner Haie war es kein Spa­zier­gang, son­dern zwei erkämpf­te Erfol­ge, bei denen Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner alle Mög­lich­kei­ten einer Tes­tung ver­schie­de­ner Lini­en­zu­sam­men­stel­lun­gen hat­te. Die­se Test­spie­le zeig­ten auch, dass die dritt­höchs­te Eis­ho­ckey­li­ga ÖEL ein äußerst hohes Niveau auf­zu­wei­sen hat und von Jahr zu Jahr an Spiel­klas­se gewinnt. Auch für die neue Sai­son 2025/2026 konn­te ein sehens­wer­ter Kader ver­pflich­tet wer­den und so auch der Grund­stein für die Ver­tei­di­gung des ÖEL Meis­ter­ti­tels aus dem Vor­jahr gelegt werden.

Und am kom­men­den Sams­tag 4.10.2025 mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr ist es end­lich so weit! Der Grund­durch­gang der Eis­ho­ckey­meis­ter­schaft 2025/2026 in der ÖEL beginnt in der MUKI Eis­are­na gleich mit einem Sai­son­kra­cher gegen den KSV Kän­gu­rus, deren Ziel es ist in den nächs­ten 2–3 Jah­ren wie­der in die höchs­te Spiel­klas­se zurück zu keh­ren. Der KSV muss­te zwar im vor­ge­zo­ge­nen Spiel der Vor­wo­che gegen ATSV Graz eine bit­te­re Nie­der­la­ge mit 1:2 in der Over­ti­me hin­neh­men, ist aber dadurch noch hei­ßer aufs Eis und auf drei Punk­te gegen die Cam4Dent Sharks. Wei­te­re Geg­ner im Grund­durch­gang sind der ATSE Graz, WEV Wien, HDK Mari­bor, wo eben­falls hei­ße Eis­ho­ckey­du­el­le zu erwar­ten sind.