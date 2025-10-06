Tore von Nina Gries­ho­fer (Frei­stoß), Chris­ti­na Kersch­bau­mer, Ste­fa­nie Mühl­ba­cher sicher­ten Tabel­len­füh­rer Gmun­den den 3:1 (2:0)- Sieg gegen UFC Atter­gau im Gra­we-Sta­di­on St. Georgen/Attergau.

Chef­trai­ner Domi­nik Wim­mer (UFC Atter­gau): „Es war ein gutes und umkämpf­tes Spiel. In der 1. Hälf­te kamen wir kaum in gute Situa­tio­nen und muss­ten viel gegen den Ball arbei­ten bzw. hin­ter­her­lau­fen. Im 2. Abschnitt fan­den wir bes­ser rein und konn­ten auch die ein oder ande­re Chan­ce her­aus­spie­len, lei­der hat es nicht für ein bes­se­res Ergeb­nis gereicht, aber der Aus­gang ist mit Blick auf das star­ke Spiel der Gmund­ner Damen auch voll­kom­men gerechtfertigt“.

Peter Märzen­dor­fer (SV Gmun­den) : „Die Geg­ne­rin­nen haben uns ganz stark gefor­dert und uns alles abver­langt. In die Kar­ten gespielt hat uns sicher die frü­he Füh­rung nach 5 Minu­ten, als Nina Gries­ho­fer mit einem Frei­stoß die geg­ne­ri­sche Tor­hü­te­rin über­win­den konn­te. Das 2:0 durch Kapi­tä­nin Kersch­bau­mer hat dann den Pau­sen­stand bedeu­tet und nach dem 3:0 durch Ste­fa­nie Mühl­ba­cher haben wir eher „ver­wal­tet“. Unse­re Defen­si­ve war mit der ver­läss­li­chen Tor­hü­te­rin Julia Spieß­ber­ger und unter dem „Kom­man­do“ von Abwehr­che­fin Pammin­ger stets auf der Hut, das Mit­tel­feld mit Sto­ckin­ger-Kersch­bau­mer-Mühl­ba­cher sehr spiel­freu­dig und der Angriff mit Gries­ho­fer, Stef­fi Märzen­dor­fer stets gefähr­lich. Durch unser star­kes Kol­lek­tiv a l l e r ein­ge­setz­ten Spie­le­rin­nen konn­ten wir einen ver­dien­ten Aus­wärts­sieg fei­ern, nach 6 Run­den haben wir noch kei­nen Zäh­ler abgegeben.

Am nächs­ten Wochen­en­de sind wir spiel­frei, emp­fan­gen dann im Voest-Alpi­ne Ladies Cup am 18.10. die SPG Zau­ner Group Wallern/Krenglbach daheim, ehe wir wie­der aus­wärts beim Titel­an­wär­ter SPG Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried-Traun­kreis antreten“.