Tore von Nina Grieshofer (Freistoß), Christina Kerschbaumer, Stefanie Mühlbacher sicherten Tabellenführer Gmunden den 3:1 (2:0)- Sieg gegen UFC Attergau im Grawe-Stadion St. Georgen/Attergau.
Cheftrainer Dominik Wimmer (UFC Attergau): „Es war ein gutes und umkämpftes Spiel. In der 1. Hälfte kamen wir kaum in gute Situationen und mussten viel gegen den Ball arbeiten bzw. hinterherlaufen. Im 2. Abschnitt fanden wir besser rein und konnten auch die ein oder andere Chance herausspielen, leider hat es nicht für ein besseres Ergebnis gereicht, aber der Ausgang ist mit Blick auf das starke Spiel der Gmundner Damen auch vollkommen gerechtfertigt“.
Peter Märzendorfer (SV Gmunden) : „Die Gegnerinnen haben uns ganz stark gefordert und uns alles abverlangt. In die Karten gespielt hat uns sicher die frühe Führung nach 5 Minuten, als Nina Grieshofer mit einem Freistoß die gegnerische Torhüterin überwinden konnte. Das 2:0 durch Kapitänin Kerschbaumer hat dann den Pausenstand bedeutet und nach dem 3:0 durch Stefanie Mühlbacher haben wir eher „verwaltet“. Unsere Defensive war mit der verlässlichen Torhüterin Julia Spießberger und unter dem „Kommando“ von Abwehrchefin Pamminger stets auf der Hut, das Mittelfeld mit Stockinger-Kerschbaumer-Mühlbacher sehr spielfreudig und der Angriff mit Grieshofer, Steffi Märzendorfer stets gefährlich. Durch unser starkes Kollektiv a l l e r eingesetzten Spielerinnen konnten wir einen verdienten Auswärtssieg feiern, nach 6 Runden haben wir noch keinen Zähler abgegeben.
Am nächsten Wochenende sind wir spielfrei, empfangen dann im Voest-Alpine Ladies Cup am 18.10. die SPG Zauner Group Wallern/Krenglbach daheim, ehe wir wieder auswärts beim Titelanwärter SPG Eberstalzell / Pettenbach / Ried-Traunkreis antreten“.
Schreibe einen Kommentar