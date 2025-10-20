Ohne gleich fünf Stammspieler startete die zweite Mannschaft der Sharks Gmunden – nach einem Jahr Pause – in die neue Meisterschaftssaison der 2. OÖ LIWEST EHL. Gegner war kein Geringerer als Titelkandidat EHC Fire on Ice Wels.

Der Start verlief alles andere als ideal: Bereits nach einer Minute nutzte Gaspar eine Unachtsamkeit in der Defensive und brachte Wels mit 0:1 in Führung. Die anfängliche Nervosität, besonders bei den jungen Sharks-Spielern, war deutlich spürbar. Doch das Team fand immer besser ins Spiel – und in der 10. Minute erzielte Niklas Schatzl den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem 1:1-Unentschieden ging es in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel dauerte es rund zehn Minuten, bis Wels erneut zuschlug und auf 1:2 erhöhte. In der Folge verloren die Sharks komplett den Faden: Innerhalb von nur fünf Minuten kassierte man drei weitere Gegentore, und nur Goali Rudi Hummel verhinderte mit starken Paraden Schlimmeres. Das Mitteldrittel endete somit deutlich mit 0:4 aus Sicht der Sharks.

Nach einer klaren Ansprache in der Kabine zeigten die Sharks im letzten Drittel ein völlig anderes Gesicht. Mit mehr Einsatz und Struktur erspielte sich das Team wieder Chancen. Thomas Raffelsberger verkürzte – nach Vorarbeit von Thomas und Niklas Schatzl – auf 2:5. Wels antwortete jedoch postwendend durch Mikic V. zum Endstand von 2:6.

Der Sieg der Welser geht absolut in Ordnung – sie waren über weite Strecken die klar bessere Mannschaft. Dennoch zeigte das Team der Sharks im ersten und dritten Drittel, welches Potenzial in der Truppe steckt.

Nächste Woche gibt es die nächste Chance auf Punkte:

Gegner: Puckjäger Traun

Eishalle Gmunden – Haifischbecken

Spielbeginn: 19:30 Uhr

Eintritt: Frei