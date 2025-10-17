Die Stadtgemeinde vergibt heuer zum dritten Mal den Klimaschutzpreis mit insgesamt 2000 Euro Preisgeld. Gesucht werden Projekte, die zeigen: Klimaschutz beginnt hier vor Ort. Ob erneuerbare Energie, klimafreundliche Mobilität, Ernährung, Kreislaufwirtschaft oder Bodenschutz – jede Idee zählt.

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, Betriebe, Vereine und andere Gruppen, die in Gmunden ansässig sind und/oder deren Leistung bzw. Aktion im Stadtgebiet umgesetzt wurde bzw. wirksam ist. Eingereicht werden können eigene Projekte oder Nominierungen für andere. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November. Richtlinien und Formular im Bürgerservice sowie auf gmunden.at/klimaschutzpreis – ab Dezember stimmt die Öffentlichkeit beim Online-Voting über den Publikumsliebling ab.

Die Preisverleihung findet im Frühjahr 2026 statt.