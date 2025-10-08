Dem Regen förmlich davongelaufen sind heuer 580 Teilnehmer:innen aus 23 Schulen aus dem Bezirk Gmunden, davon 7 Volksschulen, 9 Mittelschulen, 4 Gymnasien und 3 Berufsbildende Schulen.

In insgesamt 11 Bewerben ermittelten die teilnehmenden Schulen die schnellsten Teams sowie Einzel-Läuferinnen und -Läufer. Der Wettergott hatte schließlich doch ein Einsehen, abgesehen von einem kurzen Nieselregen kamen alle Sportler:innen durchwegs trocken ins Ziel.

Die dennoch nasse und etwas rutschige Laufstrecke, je nach Altersgruppe zwischen 500 und 3.050 Meter lang, war heuer folglich besonders selektiv, gesäumt wurde sie von hunderten Laufsport-Begeisterten und Fans aus den eigenen Lagern, die die Läuferinnen und Läufer lautstark anfeuerten und zu Bestleistungen antrieben. Erstmals konnte man den Wettkampf per Livestream auch indoor in der Pausenhalle verfolgen, ermöglicht von der für die Zeitnehmung verantwortlich zeichnende Firma time2win.

Auf den Beinen waren natürlich auch an die 90 als Helfer eingeteilte Schüler:innen sowie rund 30 Lehrkräfte der veranstaltenden Schule, des BRG Schloss Traunsee, ohne die eine Durchführung nicht möglich wäre. Der Crosscountrylauf wurde übrigens wieder als zertifiziertes Green Event durchgeführt und setzte somit auch ein starkes Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit. Für die hervorragende Verpflegung von Aktiven und Publikum zeichneten wieder die Schüler*innen der sechsten und siebten Klassen verantwortlich.

Trotz des herbstlichen Wetters herrschte im Start-Ziel Bereich vor dem Schloss wieder euphorische Stimmung und die Siegerinnen und Sieger strahlten statt der Sonne vor der malerischen Kulisse samt Traunsee und Traunstein mit ihren Medaillen um die Wette.

Lob für die gelungene Organisation und den reibungslosen Ablauf trotz widriger Bedingungen kam von allen Seiten. Neben den guten sportlichen Leistungen zählte aber vor allem, dass keine Verletzten trotz der nassen Laufstrecke zu beklagen waren.

Gratulation den siegreichen Teams, die (ebenso wie die zweitplatzierten) ihre Schulen bei der Landesmeisterschaft am 21. Oktober in Schwanenstadt vertreten werden.

Ergebnisse Teamwertung:

Volksschulen 2. Klasse: 1. VS Ort 2. VS Gosau 3. VS Neukirchen

Volksschulen 3. Klassen: 1. VS Ort 2. VS Gosau 3. VS Neukirchen

Volksschulen 4. Klassen: 1. VS Ort 2. VS Gosau 3. VS Neukirchen

Unterstufe 1 weibl.: 1. BG Gmunden 2. BRG/BORG Schloss Traunsee 3. Sport MS Ebensee

Unterstufe 1 männl.: 1. BRG/BORG Schloss Traunsee 2. Sport MS Ebensee 3. SMS Laakirchen

Unterstufe 2 weibl.: 1. BG/BRG Bad Ischl 2. BG Gmunden 3. BRG/BORG Schloss Traunsee

Unterstufe 2 männl.: 1. BRG/BORG Schloss Traunsee 2. Sport MS Ebensee 3. BG/BRG Bad Ischl

Oberstufe 1 weibl.: 1. Tourismusschule Bad Ischl 2. BG Gmunden 3. BG/BRG Bad Ischl

Oberstufe 1 männl.: 1. BG/BRG Bad Ischl 2. Tourismusschule Bad Ischl

Oberstufe 2 weibl.: 1. BG Gmunden 2. BG/BRG Bad Ischl 3. BRG/BORG Schloss Traunsee

Oberstufe 2 männl.: 1. HAK/HAS Bad Ischl 2. BRG/BORG Schloss Traunsee 3. BG/BRG Bad Ischl

Die Sieger in der Einzelwertung lauten:

Anika Ellmauer (VS Neukirchen), Lukas Bauer (VS Gosau), Sophia Costa (VS Ort), Gaspar Budai (VS Ort), Theresa Zuber (VS Ort), Jonas Winterauer (VS Gosau), Anna Buchegger (BG Gmunden), Jakob Edthofer (BRG/BORG Schloss Traunsee), Anna Söser (BG Gmunden), Timo Raffelsberger (BRG/BORG Schloss Traunsee), Lea Söser (BG Gmunden), Clemens Hueber (Tourismusschule Bad Ischl), Karoline Gehwolf (BG/BRG Bad Ischl), Hannes Mayr (HAK/HAS Bad Ischl)