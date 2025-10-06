Der Turn­ver­ein Gmun­den 1861 lässt es sich nicht neh­men den Liacht­bratl­mon­tag zu bege­hen. Zwar gibt es kei­nen Hand­werks­meis­ter der den Gesel­len und Mit­ar­bei­tern nach dem ers­ten Gebrauch des Lich­tes das Bratl spen­diert. Trotz­dem am ers­ten Mon­tag nach Michae­lis gibt es das weit­um bekann­te „Bratl in der Rein“ im Gast­haus Sil­ber­fuchs und garan­tiert bes­ten kuli­na­ri­schen Genuss. So war es auch nach dem Urteil der Teil­neh­mer und ein Abend der ger­ne mit Musik und Gesang gefei­ert wird. Da sind die Turn­ge­schwis­ter auch in der Lage einen Bei­trag dazu zu leis­ten. Musi­ka­lisch tru­gen Ger­not und Lau­renz auf der Stei­ri­schen zur Stim­mung bei.