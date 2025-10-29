Bei nicht gerade idealem Wetter beging der Turnverein Gmunden 1861 am Nationalfeiertag traditionsgemäß den Vereinswandertag.

Ziel der Wanderung war der Weg entlang der Koppentraun von Bad Aussee nach Obertraun. Eine ansehnliche Gruppe traf sich am Bahnhof Bad Aussee, bei Beginn noch bei Sonnenschein, später ab der Ortschaft Sarstein mit Regenbegleitung. Der von der herbstlichen Landschaft geprägte Weg führte abwechslungsreich entlang der tobenden Traun, die am Wegrand aufgestellten Tafeln gaben wichtige und interessante Angaben und Informationen. Die Tafel „getrennt und doch vereint“ vermittelte geschichtliche Zusammenhänge für das Salzkammergut.

Der Abschluss der Wanderung endete in einer Gaststätte in Obertraun, die nicht nur zur Trocknung der nassen Bekleidung Gelegenheit bot.