Die UHS-Orts­grup­pe Bezirk Gmun­den hat einen neu­en Vor­stand und blickt mit fri­scher Moti­va­ti­on in das neue Schul­jahr. Mit dem Wech­sel möch­te das Team neue Impul­se set­zen und ihre Arbeit an den Schu­len der Regi­on noch sicht­ba­rer machen.

Neu­er Vor­stand im Einsatz

Der neue Orts­grup­pen­vor­stand rund um den Obmann Manu­el Zis­ser und der Geschäfts­füh­re­rin Seli­na Mall­mann über­nimmt die Ver­ant­wor­tung für die Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung der Akti­vi­tä­ten. Die Mit­glie­der möch­ten an die erfolg­rei­che Arbeit der ver­gan­ge­nen Jah­re anschlie­ßen und gleich­zei­tig neue Ideen umset­zen, die den Jugend­li­chen zugutekommen.

Erfolg­rei­cher Start ins neue Schuljahr

Zum Auf­takt orga­ni­sier­te die Orts­grup­pe eine Schul­startak­ti­on, um Schüler:innen in der Regi­on mit klei­nen Goo­dies und prak­ti­schen Tipps den Ein­stieg zu erleich­tern und zugleich die Arbeit der UHS vor­zu­stel­len. Kurz dar­auf folg­te ein Coa­ching für ange­hen­de Schülervertreter:innen, bei dem nicht nur über mög­li­che Pro­jek­te an den Schu­len dis­ku­tiert wur­de, son­dern auch kon­kre­te Tipps zum siche­ren Auf­tre­ten und zur kla­ren Ziel­for­mu­lie­rung ver­mit­telt wurden.

Stim­me aus der Ortsgruppe

„Eini­ge von uns enga­gie­ren sich nicht nur in der UHS, son­dern auch in der Schü­ler­ver­tre­tung – und das aus gutem Grund: Wir wol­len für unse­re Mitschüler:innen da sein, ihnen Unter­stüt­zung bie­ten und ein Team, auf das sie sich ver­las­sen kön­nen, wenn es hart auf hart kommt.“, so Manu­el Zisser.

Über die UHS

Die UHS (Uni­on Höhe­rer Schü­ler) enga­giert sich seit vie­len Jah­ren für die Inter­es­sen von Schü­le­rin­nen und Schü­lern. Neben der Ver­tre­tung gegen­über Entscheidungsträger:innen ste­hen auch zahl­rei­che Ser­vice­an­ge­bo­te, Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen im Mit­tel­punkt, die das Leben an den Schu­len bereichern.