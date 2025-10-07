Die UHS-Ortsgruppe Bezirk Gmunden hat einen neuen Vorstand und blickt mit frischer Motivation in das neue Schuljahr. Mit dem Wechsel möchte das Team neue Impulse setzen und ihre Arbeit an den Schulen der Region noch sichtbarer machen.
Neuer Vorstand im Einsatz
Der neue Ortsgruppenvorstand rund um den Obmann Manuel Zisser und der Geschäftsführerin Selina Mallmann übernimmt die Verantwortung für die Organisation und Durchführung der Aktivitäten. Die Mitglieder möchten an die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre anschließen und gleichzeitig neue Ideen umsetzen, die den Jugendlichen zugutekommen.
Erfolgreicher Start ins neue Schuljahr
Zum Auftakt organisierte die Ortsgruppe eine Schulstartaktion, um Schüler:innen in der Region mit kleinen Goodies und praktischen Tipps den Einstieg zu erleichtern und zugleich die Arbeit der UHS vorzustellen. Kurz darauf folgte ein Coaching für angehende Schülervertreter:innen, bei dem nicht nur über mögliche Projekte an den Schulen diskutiert wurde, sondern auch konkrete Tipps zum sicheren Auftreten und zur klaren Zielformulierung vermittelt wurden.
Stimme aus der Ortsgruppe
„Einige von uns engagieren sich nicht nur in der UHS, sondern auch in der Schülervertretung – und das aus gutem Grund: Wir wollen für unsere Mitschüler:innen da sein, ihnen Unterstützung bieten und ein Team, auf das sie sich verlassen können, wenn es hart auf hart kommt.“, so Manuel Zisser.
Über die UHS
Die UHS (Union Höherer Schüler) engagiert sich seit vielen Jahren für die Interessen von Schülerinnen und Schülern. Neben der Vertretung gegenüber Entscheidungsträger:innen stehen auch zahlreiche Serviceangebote, Veranstaltungen und Aktionen im Mittelpunkt, die das Leben an den Schulen bereichern.
Schreibe einen Kommentar