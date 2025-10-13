Mit der Premiere des Lower Austria Cup in St. Pölten startete der Eiskunstlauf erstmals auf heimischem Boden international in die neue Saison. Die Gmundner Läuferinnen sind großteils in höhere Leistungskategorien aufgestiegen und nutzten den Bewerb als Testlauf für die neuen Programme, bevor am Wochenende der Skate Austria Cup startet.

Marie Födinger (15) gelang in St. Pölten mit zwei soliden Programmen ein tolles Debüt in der Juniorenklasse, mit dem sie Bronze um nur 0,3 Punkte verpasste. Platzierungen im Spitzenfeld erreichten auch Marie Mitterbauer (11) als Fünfte unter 26 Konkurrentinnen und Pre Novice-Aufsteigerin Valerie Ruttmann (9) mit Rang Sechs von 23 Läuferinnen.

Nach ihrem Wechsel in die Gruppe Basic Novice Mixed durfte sich Nelly Hagmair (14) nach fünfjähriger Bewerbserfahrung über ihren ersten Sieg freuen.

Nationalteam-Mitglieder Lara Grieshofer und Leonore Hessenberger konnten verletzungs- bzw. krankheitsbedingt leider nicht starten.