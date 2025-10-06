Zum Dank für die seit mehreren Jahren andauernde Ausstellungskooperation mit dem Kammerhof Museum Gmunden fertigte das Künstlerehepaar Irene und Loukas Seroglou eine spezielle Ikone an, die sie dem Museum spendete.
Auf dem ca. 30 x 40cm großen, goldgerahmten Bild ist vor dem Hintergrund der Bürgerspitalkirche St. Jakob und dem Kammerhof Museum folgendes Szenario thematisiert:
Eine Schwerkranke im Bett wird umringt von fürsorglichen Menschen, die als Engeln dargestellt werden. Oben links über der Kirche ist Christus zu erkennen, der diese „Engels-Menschen“ segnet. In deren Mitte steht Maria wie eine fürsorgliche Mutter und lenkt die pflegenden Handlungen aller. Links hinter der Kranken steht wachend der Hl. Jakob, der Patron der Bürgerspitalkirche.
Die Ikone wird ehestmöglich im Bereich der Empore der Kirche zur Schau gestellt.
