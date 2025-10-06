Zum Dank für die seit meh­re­ren Jah­ren andau­ern­de Aus­stel­lungs­ko­ope­ra­ti­on mit dem Kam­mer­hof Muse­um Gmun­den fer­tig­te das Künst­ler­ehe­paar Ire­ne und Lou­kas Sero­glou eine spe­zi­el­le Iko­ne an, die sie dem Muse­um spendete.

Auf dem ca. 30 x 40cm gro­ßen, gold­ge­rahm­ten Bild ist vor dem Hin­ter­grund der Bür­ger­spi­tal­kir­che St. Jakob und dem Kam­mer­hof Muse­um fol­gen­des Sze­na­rio thematisiert:

Eine Schwer­kran­ke im Bett wird umringt von für­sorg­li­chen Men­schen, die als Engeln dar­ge­stellt wer­den. Oben links über der Kir­che ist Chris­tus zu erken­nen, der die­se „Engels-Men­schen“ seg­net. In deren Mit­te steht Maria wie eine für­sorg­li­che Mut­ter und lenkt die pfle­gen­den Hand­lun­gen aller. Links hin­ter der Kran­ken steht wachend der Hl. Jakob, der Patron der Bürgerspitalkirche.

Die Iko­ne wird ehest­mög­lich im Bereich der Empo­re der Kir­che zur Schau gestellt.