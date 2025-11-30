GMUNDEN. Mit einem musikalisch gestalteten Gottesdienst feiert der Singkreis der Pfarre Gmunden-Ort (Leitung: Ernst Spießberger) am Sonntag, 23. 11., um 19 Uhr in der Orter Filialkirche (neben Krankenhaus) sein 30-jähriges Chorjubiläum. In den vergangenen drei Jahrzehnten leiteten fünf ChorleiterInnen (Traudi Kienesberger, Bernadette Filger, Rudi Ackerl, Martina Fellner) diesen Singkreis. Zusammengerechnet hatten etwa 90 Sängerinnen und Sänger große Freude an der Gestaltung von Gottesdiensten, Konzerten, öffentlichen Auftritten und Chorausflügen. Nach dem Abendgottesdienst sind alle (auch ehemalige) Mitglieder zur gemütlichen 30-Jahr-Feier in den Orter Pfarrsaal eingeladen.
Schreibe einen Kommentar