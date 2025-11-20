Am Samstag, 29. November, laden die Beschäftigten und Mitarbeiter:innen der Werkstätte der Lebenshilfe Oberösterreich in Gmunden von 9.00–16.00 Uhr wieder zum Adventmarkt ein. Eine tolle Gelegenheit um kreative Geschenke zu erwerben und die Arbeit der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu unterstützen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Mit viel Liebe zum Detail haben die in der Werkstätte beschäftigten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eine Vielzahl an Produkten handgefertigt – darunter Weihnachtskekse, einzigartige Tonobjekte und kreative Geschenkartikel. Verkauft werden sie am Samstag, 29. November, von 9.00–16.00 Uhr beim Adventmarkt in der Werkstätte in der Georgstraße 20.

Schenken und Gutes tun

Der Adventmarkt bietet nicht nur die Möglichkeit, besondere Weihnachtsgeschenke zu entdecken, sondern auch die Arbeit der Lebenshilfe OÖ in der Region zu unterstützen. Für das leibliche Wohl ist mit Speis und Trank gesorgt.