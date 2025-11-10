Einen Eishockeyabend der Superlative was Spannung betrifft durften am Sonntag 9.11.2025 die fast 400 Fans der Cam4Dent Sharks Gmunden gegen die Gastmannschaft des ATSE Graz erleben. Vorweg, die Gmundner Haie sind weiterhin mit einem 2:1 Sieg am heutigen Abend das ungeschlagene Team der Stunde und führen die Tabelle in der ÖEL mit 15 Punkten, vor Kapfenberg mit 10 Punkten und Graz mit 7 Punkten an.

Aber jetzt zum Spiel: Bereits im Vorfeld stand fest, dass die Gäste aus Graz nicht zu unterschätzen sind. Dies zeigte sich auch von Beginn an durch schnelle, körperbetonte Spielweise und ständigen Druck nach vorne. Bereits in der 10. Spielminute gerieten die Sharks durch einen Treffer der Grazer durch Max Schwarz (Vorarbeit Mathias Werkl) mit 0:1 in Rückstand. Es dauerte eine Weile, bis sich die Heimmannschaft gefangen hatte und wieder richtig ins Spiel kam. Dann gab es einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich die Torleute Luka Gracner bei den Haien und Gernot Fally bei den Gästen durch Glanzparaden auszeichneten. Aber die Sharks behielten einen kühlen Kopf und 32 Sekunden vor Spielende war Marc Andre Dorian in Puckbesitz, Querpass auf Fabian Richter, der gibt ideal auf Andre Flatscher ab und mit einer echten Granate erzielte Flatscher den verdienten Ausgleich 1:1. Das Publikum war nicht mehr zu halten.

Mit dem 1:1 ging es in die Overtime. Dies bedeutete 3 Feldspieler beider Mannschaften am Eis. Wer kombiniert nun perfekt! Die Uhr zeigte 63:03. Hubert Berger bediente Elias Koller mit der Hartgummischeibe, Elias Koller überspielte einen Gegner, zog rechts Richtung Tor und netzte unhaltsam für Torhüter Gernot Fally zum Siegestreffer 2:1 für die Cam4Dent Sharks ein. Das war eines der spannendsten Begegnungen in der laufenden Meisterschaft und wirklich nichts für schwache Nerven.

Head Coach Gregor Baumgartner nach dem Spiel: „Es war wie vorausgesehen eine wirklich harte Partie. Mein Team wurde von der ersten Sekunde an gefordert. Der Treffer der Grazer in der 10. Spielminute musste erst verdaut werden. Doch wir bewahrten einen kühlen Kopf, die Begegnung lief auf Augenhöhe und der Ausgleichstreffer wollte einfach trotz vieler Torschüsse nicht fallen. Der enorme Wille meiner Mannschaft wurde dann durch Andre Flatscher mit dem 1:1 belohnt und die Overtime war dann perfekt gespielt. Der Siegestreffer von Elias Koller war meisterlich und spielentscheidend. Gratulation an die Sharks und vor allem an die tollen Fans auf den Rängen. Dies peitscht eine Mannschaft immer wieder nach vorne. So sind die Gmundner SHARKS mit den Fans einfach eine Macht und dominieren derzeit die Liga mit 5 Siege aus 5 Spielen“.

Kommende Woche Samstag 15.11.2025 geht es für die Sharks auswärts nach Maribor/Slowenien und am 29.11.2025 wird es wieder spannend in der MUKI Eisarena Gmunden, da ist der WEV Wien zu Gast. Spielbeginn wie gewohnt um 18:30 Uhr. Das gesamte Sharkteam freut sich auf zahlreichen Besuch!