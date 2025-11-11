Die österreichische (Kinder-)Buchautorin und Illustratorin Agi Ofner kommt am 28. November um 16 Uhr in die Stadtbücherei Gmunden und erzählt von wilden Tieren und solchen, die es noch werden wollen.

Im Rahmen der Lesungsreihe „LiLi in lila – Literaturliebe in der lila Literaturhöhle der Stadtbücherei Gmunden“, darf auch eine Veranstaltung für Kids und Familien nicht fehlen. Deshalb freut es besonders, dass die bekannte österreichische (Kinder-)Buchautorin und Illustratorin Agi Ofner Ende November nach Gmunden kommt. Zum Start in den Advent präsentiert sie liebenswürdige und lustige Tiergeschichten, die überraschen. Ob wilde Grizzlybären, denen das Wild-Sein gar nicht so leicht fällt, Wölfe, deren alltägliche Anforderungen echt anstrengend sind, oder Krähen, die beschließen, eigentlich lieber ein Schwammerl sein zu wollen. Die Kids und ihre Begleitpersonen erwarten jede Menge Fantasie und Fröhlichkeit.

Die Lesung startet am 28.11. um 16 Uhr und ist für Kinder von ca. 5-10 Jahren geeignet. Moderiert wird die Veranstaltung von Melanie Jungwirth (salzi.tv). Der Eintritt ist frei (Freiwillige Spenden). Um Platzreservierung vorab wird gebeten: 07612/794-430 oder stadtbuecherei@gmunden.ooe.gv.at.

Am selben Nachmittag findet in den wunderschönen Gemäuern der Stadtbücherei Gmunden auch der Bücherei-Advent statt. Nicht nur kulinarische Genüsse werden angeboten, sondern es besteht auch die Möglichkeit, der Topothek Gmunden einen Besuch abzustatten. Die Räumlichkeiten dieser Institution befinden sich ebenfalls im Haus der Stadtbücherei und das Team der Topothek würde sich über einen Besuch sehr freuen.

Einem perfekten, vorweihnachtlichem Büchereibesuch steht also nichts im Wege. Und beim Büchertisch kann man vielleicht sogar schon das erste Buch-Weihnachtsgeschenk von Agi Ofner erstehen.