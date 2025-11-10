Nach dem grandiosen Erfolg der ersten MINT-Saison in der Stadtbücherei Gmunden (damalige Themen: Chemie, Physik, Samen und Pflanzen) gibt es nun die Fortsetzung:

Am Freitag, 21.11.2025, von 15.00 bis 18.00 Uhr, lautet die Überschrift:

„Mit allen Sinnen“ – Wie ist das nun mit dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen?

An diesem Nachmittag wird versucht, die Welt der Sinne zu verstehen: Wie entstehen optische Täuschungen? Warum sind Töne manchmal laut und manchmal leise? Stinkt das jetzt oder riecht das gut? Sauer ist nicht gleich salzig! Warum mag man nicht alles gleich gern angreifen?

Die Sinne sind eine tolle Sache! Und das Beste daran: Mit ganz viel Spaß, Spannung und Staunen lässt sich ganz viel darüber lernen…

Kids von 5 bis 7 können sich nach Herzenslust bei verschiedenen Experimentierstationen austoben und in zur Thematik passenden Büchern schmökern.

Keine Anmeldung. Kein Eintritt.

Das Bücherei-Team freut sich, wenn wieder viele Kinder MI(N)T dabei sind.