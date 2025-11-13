Angesichts der entsetzlichen Kriege vor der Haustür Europas scheinen die Künste machtlos zu sein. Und dennoch ist gerade die Musik ein wirksames Mittel, um den Geist zu schärfen, die Seele zu öffnen und tätiges Mitgefühl auszulösen. Davon ist die Evangelische Kantorei Gmunden überzeugt, wenn sie zu ihrem bevorstehenden Kirchenkonzert einlädt.

Als eine Perle im Programm erscheint dabei das „Et in terra pax hominibus“ (Friede den Menschen auf Erden) aus Antonio Vivaldis Gloria 589. Das zentrale Werk des Abends wird Johann Sebastian Bachs „Himmelfahrtsoratorium“ sein, die mit Pauken und Trompeten prachtvoll in Szene gesetzte Kantate „Lobet Gott in seinen Reichen“. Darüber hinaus erklingt auch noch die Bach-Kantate Nr. 30, „Freue dich, erlöste Schar“.

Ausführende sind neben der Evangelischen Kantorei das Bach-Ensemble Gmunden und vier SolistInnen: Martina Daxböck (Sopran), Cornelia Traxler (Alt), Virgil Hartinger (Tenor) und Christof Schöffmann (Bass). Die Gesamtleitung hat der Organist und Chorleiter der Kantorei, Lukas Raffelsberger, inne.

Sonntag, 23. 11., 18 Uhr, Evangelische Kirche Gmunden

VVK € 20,00 (in der evang. Pfarrkanzlei) AK € 25,00

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

Reservierungen Tel. 0699 18878467