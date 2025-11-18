Ein besonderes Geschenk für Weihnachten oder fürs neue Jahr, bietet der Gmundner Fotograf Thomas Kurat (moefotografie) auch heuer wieder an: Einen Kalender mit wunderschönen Nacht- und Tag-Aufnahmen aus dem Salzkammergut.

Ob Vollmond, Milchstraße oder Morgenrot – Thomas Kurat fängt Himmelsphänomene und Lichtstimmungen gekonnt ein und sucht sich dafür immer ganz besondere – manchmal auch besonders hohe – „Fotografierplatzerl“ aus.

Der Gmundner Fotograf ist Mitglied im Gmundner Kunstverein und veröffentlicht nun schon das dritte Jahr in Folge 13 seiner Werke im „moekalender“ – einem Fotowandkalender fürs neue Jahr.

Erhältlich ist der 30x30cm große Kalender um 17 Euro direkt beim Künstler (Bestellungen unter moefotografie@gmx.at) oder im „Object Studio N-LÜER“ in der Gmundner Traungasse 12 (Di, Do und Sa 9-13 Uhr, Fr 13-18 Uhr). Auch bei der Gemeinschaftsausstellung des Gmundner Kunstvereins im Kammerhofmuseum Gmunden (21.11.-30.11.) kann man den Kalender kaufen und dabei gleichzeitig Gutes tun. Je fünf Euro pro verkauften Kalender im Kammerhofmuseum, gehen an soziale Projekte in Gmunden.

Mehr Eindrücke von der Arbeit des Fotografen findet man auf Facebook und Instagram: www.facebook.com/moefotografie.gmc oder www.instagram.com/moefotografie.gmc