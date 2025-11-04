Das BG/BRG Gmunden öffnet seine Türen für alle interessierten Volksschülerinnen und Volksschüler!

In einer Zeit, in der wichtige Entscheidungen über die schulische Laufbahn getroffen werden, bietet das BG/BRG Gmunden den Kindern die Möglichkeit, die Schule kennenzulernen. Schnuppertage bieten eine ideale Gelegenheit, den Unterrichtsalltag zu erleben und sich einen ersten Eindruck vom Lernen und Arbeiten im Gymnasium zu verschaffen.

An ausgewählten Tagen können die zukünftigen Schüler gemeinsam mit Lehrkräften in den Unterricht reinschnuppern und verschiedene Fächer ausprobieren. Zudem werden die vielfältigen Angebote und Aktivitäten, die das BG/BRG Gmunden auszeichnen, vorgestellt. So erleben die Kinder den Schulalltag hautnah.

Komm vorbei und entdecke, wie spannend Lernen am BG/BRG Gmunden sein kann!

Anmeldung zu den Schnuppertagen (Termine: 6. November, 12. November, 18. November, 19. November, 1. Dezember, Dezember, 12. Dezember, 20. Jänner, 26. Jänner) erfolgt telefonisch im Sekretariat: 07612/64381.

Terminaviso: Tag der offenen Tür ist am Freitag, dem 16. Jänner von 11 bis 15 Uhr.