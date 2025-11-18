Mit einem herzlichen Willkommen startete die Stern-Gruppe in Gmunden in das neue Ausbildungsjahr: 19 junge Talente traten beim diesjährigen Lehrlings-Welcome-Day ihren Weg in eine spannende berufliche Zukunft an. Die Stern-Gruppe zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Lehrbetrieben der Region und steht für eine praxisnahe, fundierte Ausbildung mit Perspektive.

„Lehrlinge sind die Fach- und Führungskräfte von morgen“, betonte Karl Neumann, CEO der Stern-Gruppe, in seiner Begrüßung. „Unser Ziel ist es, junge Menschen nicht nur fachlich auszubilden, sondern sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken und auf ihrem individuellen Weg zu begleiten. Diese Haltung ist Teil unserer DNA – denn die Zukunft beginnt mit einer starken Ausbildung.“

Der Lehrlings-Welcome-Day bot den neuen Stern-Lehrlingen und ihren Familien die Gelegenheit, die Vielfalt der Unternehmensgruppe kennenzulernen – von Mobilität und Bau über Elektro- und Gebäudetechnik bis hin zu Betonfertigteilen. In einer offenen Atmosphäre konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen stellen, Einblicke gewinnen und jene Menschen kennenlernen, die sie künftig im Berufsalltag begleiten werden.

Nach einer Unternehmenspräsentation und persönlichen Gesprächen folgte die Übergabe der Willkommensgeschenke, bevor der Abend bei einem gemütlichen Get-together ausklang. „Uns ist wichtig, dass sich Lehrlinge und Eltern von Anfang an gut aufgehoben fühlen“, so Neumann. „Gemeinschaft und Vertrauen sind die Basis jeder erfolgreichen Ausbildung – und genau das wollten wir an diesem Abend spürbar machen.“

Mit einem modernen Ausbildungskonzept, das auf Praxisnähe, Teamgeist und Zukunftskompetenzen setzt, schafft die Gmundner Unternehmensgruppe optimale Voraussetzungen für einen gelungenen Karrierestart. Neben fachlichem Know-how stehen dabei auch Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und nachhaltiges Denken im Mittelpunkt.

Oliver, Valton, Florian und sechzehn weitere junge Talente starten nun ihre Ausbildung in der Stern-Gruppe – begleitet von engagierten Ausbilderinnen und Ausbildnern, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einem starken Gemeinschaftsgefühl.

„Wir investieren nicht nur in Projekte, sondern vor allem in die Menschen, die sie realisieren“, fasst Karl Neumann die Ausbildungsphilosophie der Unternehmen der Stern-Gruppe zusammen.