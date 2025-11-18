Der Lionsclub Traunsee-Allegra veranstaltet am ersten Adventwochenende vom 28. bis 29.11 2025 wieder seinen schon traditionellen ZWEIHNACHTSMARKT im SEP Einkaufspark!

Wir geben Christbaumschmuck und jeder Art von Weihnachtsdeko eine zweite Chance und helfen so mit, Ressourcen zu schonen und Müll zu vermeiden!

Wenn auch Sie Weihnachtsschmuck zu Hause haben, ob neu oder gebraucht, freuen wir uns über Sachspenden wie Christbaumschmuck, Kugeln, Girlanden und andere Weihnachtsdekoration – und ganz neu: Neujahrs-Glücksbringer … Diversen Weihnachtsschmuck sammeln wir ab 3. November – abzugeben bei allen Mitgliedern des Lions Clubs Traunsee Allegra!

Infos per Mail oder telefonisch unter 0650/944 14 70 bei Andrea Göschlberger

Der Erlös des Zweihnachtsmarktes kommt unseren Sozialprojekten für Familien und Kinder in der Traunsee Region zugute!