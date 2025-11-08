Am 7. November 2025 eröffnete das Atelier am Markt in Gmunden die neue Einzelausstellung des Gmundner Fotokünstlers Joe Malina. Unter dem Titel „Zwischen Licht und Schatten“ zeigt er Werke, die das Spiel von Helligkeit und Dunkelheit zu einem intensiven visuellen Erlebnis machen.

Die Vernissage zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Gmunden und Umgebung an. Viele nutzten die Gelegenheit, den Künstler persönlich kennenzulernen und sich über seine Arbeitsweise auszutauschen.

Malina, bekannt für seinen unverwechselbaren Low-Key-Stil, setzt gezielt starke Kontraste ein. Dadurch entstehen Bilder, die reduziert und dennoch voller Spannung sind. Sie öffnen den Blick auf das, was oft verborgen bleibt – wie ein Lichtstrahl, der durch einen schmalen Spalt fällt.

Zudem zeigt die Ausstellung eine vielfältige Auswahl an Fotografien aus Natur, Porträt und Street Art. Besonders seine Porträts bekannter Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kultur fesseln durch emotionale Tiefe und authentischen Ausdruck. „Mich interessiert das Unsichtbare zwischen den Extremen“, sagt Malina. „Licht und Dunkelheit sind für mich zwei Seiten derselben Wahrheit.“

Neben seinen künstlerischen Arbeiten blickt Joe Malina auf eine beeindruckende Karriere in der internationalen Filmwelt zurück. Er arbeitete mit Größen wie Franz Antel, Andre Heller, Helmut Zenker und Erwin Steinhauer zusammen. Für seine Leistungen erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter den Emmy Award von Red Bull und den Deutschen Kamerapreis 2007.

Christine Pahl lobte in ihrer Eröffnungsrede: „Joe ist ein feiner, verlässlicher und hilfsbereiter Kollege.“ Dieses Lob spiegelt sich auch in seinem Engagement als aktives Mitglied des Gmundner Kunstvereins wider. Daher ist es kaum verwunderlich, dass er in der Kunstszene des Salzkammerguts fest verankert ist.

Die Fotografien wirken wie eingefrorene Emotionen, die zwischen Licht und Dunkelheit zu atmen scheinen. Man spürt die Stille der Berge, das Flimmern der Straßenlichter, die Tiefe eines ungesagten Blicks. Diese Bildsprache zieht das Publikum in ihren Bann und lässt Raum für eigene Interpretationen.

Die Ausstellung ist im Atelier am Markt, Marktplatz 19 in Gmunden, bis zum 22. November 2025 zu sehen.

Geöffnet ist sie dienstags und samstags von 7 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zusammenfassend zeigt Joe Malina mit „Zwischen Licht und Schatten“ eine eindrucksvolle Verbindung von technischer Präzision und emotionaler Tiefe. Seine Werke laden dazu ein, das Verborgene zu entdecken und das Licht im Dunkel zu erkennen.