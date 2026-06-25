Bei einem Badeunfall am Zeller Aufsatz kam am Donnerstag Vormittag ein 85-jähriger Mann im Attersee ums Leben.

Eine Augenzeugin auf einem Stand-Up-Paddle Board sah den Mann untergehen und setzte die Rettungskette in Gang.

Einsatztaucher der Österreichischen Wasserrettung konnten den Verunfallten in der Nähe des Ufers in ca. 10 Metern Tiefe orten und bergen. Trotz rasch funktionierender Rettungskette, die Reanimation begann 19 Minuten nach Alarmierung, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Neben Einsatzkräften der Österreichischen Wasserrettung aus Nußdorf und Unterach waren die Freiwilligen Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz beteiligt, berichtet die Wasserrettung.