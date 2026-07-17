Mit einem stimmungsvollen Sommerabend direkt am Traunsee wurde die Boje 18 in Ebensee offiziell eröffnet. Zahlreiche geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und der Region folgten der Einladung von Betreiber Lulzim Fezullahi und feierten gemeinsam den Start eines neuen Treffpunkts für Genuss und besondere Momente.

Bei sommerlicher Atmosphäre, Live-Musik, DJ und stilvollem Lounge-Ambiente stand der Abend ganz im Zeichen von Genuss, Begegnung und Gastfreundschaft. Die Gäste erwarteten eigens für die Eröffnung kreierte Cocktails, ausgewählte Drinks sowie besondere kulinarische Highlights.

„Mit der Boje 18 wollten wir einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, genießen und besondere Momente erleben können. Die positive Stimmung und die vielen persönlichen Begegnungen bei der Eröffnung haben gezeigt, dass genau dieser Gedanke angekommen ist“, freut sich Betreiber Lulzim Fezullahi.

Die einzigartige Lage direkt am Traunsee, kombiniert mit moderner Gastronomie, herzlicher Gastfreundschaft und entspannter Atmosphäre, macht die Boje 18 zu einem besonderen Treffpunkt im Salzkammergut.

Ob zum Mittagessen, auf einen Sundowner mit Cocktails und Drinks oder für einen besonderen Abend mit Freunden – die Boje 18 verbindet Genuss, Lifestyle und die einzigartige Atmosphäre direkt am Wasser.

FACTBOX BOJE 18

Trauneck 2, 4802 Ebensee am Traunsee

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 12:00 – 23:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 11:00 – 23:00 Uhr

Angebot

• Cocktails, Weine, Schaumweine & Premium-Spirits

• Besondere Gaumenfreuden aus der Boje-Küche

• Lounge-Atmosphäre direkt am Traunsee