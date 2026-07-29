1.000e Eröffnungsangebote: Das Trendmöbelhaus mömax feiert ab 5. August Neueröffnung in Vöcklabruck!

Nach einer umfassenden Bauphase öffnet am Mittwoch, den 5. August, das neue mömax Trendmöbelhaus in Vöcklabruck endlich seine Türen. Das muss natürlich ordentlich gefeiert werden: Und zwar mit genialen Eröffnungsangeboten, einem tollen Eröffnungsprogramm und einem ganz besonderen Special Guest!



„Die Vorfreude darauf, bald alles den Kunden zeigen zu können und sie für die neuesten Wohnideen zu begeistern, ist riesig!“ Hausleiterin Daniela Traxler und ihr Team aus rund 30 engagierten MitarbeiterInnen können die Neueröffnung in Vöcklabruck kaum erwarten. Das nagelneue mömax Trendmöbelhaus wird gerade noch mit dem letzten Feinschliff versehen, aber schon bald, genauer gesagt ab 5. August, erwartet die Kunden eine komplett neue, topmoderne Möbel-Einkaufswelt mit unzähligen exklusiven Eröffnungsaktionen.

Topaktuelle Trends zu günstigen Preisen

mömax, das Trendmöbelhaus bietet vieles zu entdecken: aktuelle Einrichtungstrends, stimmige Gesamtlösungen à la „Shop the Look“ sowie Möbel und Accessoires für verschiedene Stiltypen und jedes Budget. Auf rund 5.200 m² Verkaufsfläche finden Sie alles, was das Einrichtungsherz begehrt – vom Trendküchenstudio bis zum Badezimmer: Im neu gestalteten mömax in Vöcklabruck gibt es junges, stylishes Wohnen zu leistbaren Preisen!

„Nach der aufwendigen Umbauphase zu einem topmodernen Möbelhaus freuen wir uns natürlich besonders auf das spektakuläre Eröffnungsfest und viele neue KundInnen!“ Daniela Traxler, Hausleiterin mömax Vöcklabruck

Fantastische Aktionen und Specials

Sehen lassen können sich neben den 1.000en Eröffnungsangeboten in allen Abteilungen außerdem die zahlreichen Aktionen, die bis inklusive 15. August gültig sind: Bestehende und neue Bonus Club-Mitglieder erhalten dabei -20% auf fast den gesamten Einkauf!*.

Und falls Sie bereits auf der Suche nach einer neuen Küche sind, so lässt es sich mit der Eröffnungs-Küchenaktion auch hier so richtig sparen: Holen Sie sich etwa bis zu 55 %* Nachlass beim Kauf einer Planungsküche (gültig vom Katalogpreis). Zusätzlich können Sie in Vöcklabruck beim exklusiven Eröffnungsgewinnspiel neben mömax Gutscheinen im Wert von bis zu 3.000 Euro sogar einen neuen BMW iX3 gewinnen!

Vor Ort sorgt darüber hinaus ein sensationelles Eröffnungsprogramm für Partystimmung – mit GRATIS Zuckerwatte, Hüpfburg und Kinderschminken kommen nicht nur die Kleinen auf ihre Kosten! Das große Highlight ist am Mittwoch, den 5. August ab 17 Uhr, dass uns Modeexperte Bruce Darnell zum Meet & Greet und Fotoshooting beehrt. Für zahlreiche Gründe zum Feiern ist also wahrlich gesorgt!

*Nähere Infos beim mömax Einrichtungsberater

Mömax Eröffnung Vöcklabruck

Eröffnungsfest von Mittwoch, 5. August bis Samstag, 8. August 2026

1.000e Eröffnungsangebote & zahlreiche exklusive Eröffnungsaktionen

Meet & Greet mit Special Guest und mömax Stylecoach Bruce Darnell am Mittwoch, 5. August (ab 17 Uhr)

„Style Up Your Life“ Lounge mit

GRATIS Styling und Welcome Drink am Freitag, 7. August 2026 (ab 11 Uhr)

Kinderprogramm mit GRATIS Zuckerwatte, Hüpfburg und Kinderschminken

Gewinnspiel mit einem neuen BMW iX3 als Hauptgewinn und bis zu 3.000 € mömax Gutscheinen

mömax Vöcklabruck

Kopernikus-Straße 2

4840 Vöcklabruck