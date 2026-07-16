Bei seiner letzten Fahrt vor der Sommerpause besuchte der Pensionistenverband Altmünster dieses Naturjuwel südöstlich von Schladming. Das Naturschutzgebiet auf 1.157 m Seehöhe in den Schladminger Tauern ist ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen.

War der Himmel bei der Abfahrt noch wolkenverhangen, verzogen sich die Regenwolken auf den letzten Kilometern vor dem Ziel und machten der Sonne Platz. Bei angenehmen Temperaturen wanderten die Pensionisten rund um den See. Einige Sportliche machten einen Abstecher zum beeindruckenden Wasserfall am Ende des Sees.

Im Forellenhof – nomen est omen – unmittelbar am See freuten sich alle aufs Mittagessen. Fangfrische Fischerl, die sich wenige Stunden vorher noch fröhlich im See tummelten, schmeckten ebenso vorzüglich wie die Wildgerichte aus der Eigenjagd.

Etwas Süßes geht immer noch! Dazu gings dann weiter nach Mandling zum Mandlberggut. Von der Terrasse des Bergcafés eröffnete sich ein beeindruckender Blick zum Dachstein. Die servierten „Bunkön“ versetzten die Genießer direkt in den Mehlspeishimmel. Andere trotzen den inzwischen hochsommerlichen Temperaturen mit einem Eisbecher oder einem erfrischenden Zwickelbier aus der Hausbrauerei des Seniorchefs.

Viel zu früh rief der Buschauffeur zum Aufbruch. Durchs Lammertal, über den Pass Gschütt und Gosau ging die Fahrt wieder zurück nach Altmünster.