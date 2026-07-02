Ein Mitarbeiter des Freibads in Frankenmarkt soll Badegäste, darunter vor allem Kinder, mit einem Elektroschocker zum Verlassen des Beckens aufgefordert haben. Wie die Kronenzeitung in ihrer Donnerstagausgabe berichtete, habe der Mann das Gerät am Freitagnachmittag rund eine halbe Stunde vor Badeschluss am Beckenrand in die Luft gehalten und ausgelöst. Nach dem Vorfall wurde der Mitarbeiter fristlos entlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Freibadmitarbeiter, die Badegäste aus dem Wasser zu scheuchen. Laut Polizei zog er dabei einen Elektroschocker aus seiner Hosentasche, hielt das Gerät in die Luft und drückte ab. Augenzeugen berichteten von sichtbaren Funken sowie einem deutlich hörbaren Knistern.

„Zuerst ist der Mann herumgegangen und hat zu den Kindern gesagt: ,Gehts aussi.“ Dann hat er einen Taser aus der Hosentasche gezogen, ihn hochgehalten und draufgedrückt. Man hat es richtig blitzen gesehen und auch ein Knistern war zu hören„ , zitierte die “Krone„ einen anonymen Badegast.

Der Ehemann der Badpächterin wurde auf die Situation aufmerksam und brachte den Mitarbeiter samt Elektroschocker vom Beckenbereich weg. Gegen den ehemaligen Mitarbeiter wurde ein Betretungsverbot für das Freibad ausgesprochen.