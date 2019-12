Deutlich zu warmer Dezember bescherte uns die neunten grünen Weihnachten in Serie

Seewalchen. Seitdem es meteorologische Aufzeichnungen gibt, hat es im Salzkammergut noch nie eine so lange Serie mit grünen Weihnachten gegeben. Seit mittlerweile 9 Jahren gab es zu Weihnachten keinen Schnee mehr.

Die meisten Kinder kennen somit weiße Weihnachten nur aus Erzählungen. Zusammengefasst war der gesamte Dezember wesentlich zu warm. Einzig der Zeitraum vom ersten bis sechsten Dezember entsprach in etwa den normal zu erwartenden Temperaturen für den Weihnachtsmonat. In der Statistik liegt der Dezember 2019 unter den wärmsten in der Wetterchronik.

Nach 2015 blieb auch der Dezember 2019 in den Niederungen, bis auf einige wenige Ausnahmen, schneefrei. Starker Regen am 25 Dezember in den Tälern, sorgte aber in den Bergen für ergiebige Schneefälle. So erreichte die Neuschneemenge an den Weihnachtsfeiertagen zum Beispiel am Feuerkogel beachtliche 75 cm.

Die langfristigen Wettermodele gehen zum Leidwesen vieler Winterfans auch von einem zu warmen Jänner 2020 aus. Hierbei handelt es sich natürlich nur um einen Wettertrend aufgrund aktueller Daten. Die Wahrscheinlichkeit für einen zu warmen Jänner liegt aber mehr als deutlich höher als für einen zu kalten, oder zumindest durchschnittlich temperiertem Jänner.