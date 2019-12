Obertraun verabschiedet das Jahr 2019!

Altjahrverbrennen, Neujahrsblasen von Haus zu Haus und Silvester-Open-Air

In der Dachsteingemeinde wird das alte Jahr alljährlich ganz traditionell verabschiedet, gleichzeitig das neue Jahr sehr farbenfroh begrüßt.

Das Altjahrverbrennen am Hallstättersee findet nach altem Brauch bereits am 28. Dezember statt. Um 19 Uhr beginnt die Fackelwanderung vom Festgelände Traunau durch den Winterwald zum Lagerfeuer ans Ufer des Hallstättersees – fernab von Stress und der Hektik des Alltags. Symbolisch werden an diesem Abend die Ängste und Sorgen des vergangenen Jahres ins riesige Lagerfeuer, dem „Sorgenfeuer“, geworfen. Die Wünsche, Gedanken und guten Vorsätze für das kommende Jahr aber kommen ins „Wunschfeuer“, damit sie in Erfüllung gehen. Musikalisch umrahmt wird das Altjahrverbrennen von einer Bläsergruppe der Ortsmusik.

Seit 1897: Neujahrsblasen von Haus zu Haus

Traditionell beschließen dann die Musikerinnen und Musiker der Ortsmusikkapelle Obertraun das alte Jahr am 29. und 30. Dezember mit dem Neujahrsblasen von Haus zu Haus. Bereits im Jahr 1897 führte eine Vorläuferkapelle unter dem klingenden Namen „Alpenlust“ diesen Brauch ein, damals aber noch am Silvestertag.

Seit einigen Jahrzehnten sind die Musikanten – aufgeteilt in drei Gruppen, bei jeder Witterung, egal ob dichtes Schneetreiben, Regen, Wind oder klirrende Kälte – bereits am 29. und 30. Dezember ab Einbruch der Dämmerung unterwegs, um der Bevölkerung und den Gästen des Dachsteinortes „a guats, nois Joahr“ zu wünschen! In der Nacht von 30. auf 31. Dezember treffen sich dann die Musikanten um Mitternacht am Gemeindeplatz zum gemeinsamen Musizieren und um sich gegenseitig ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Dazu gibt’s für alle Besucher, Freunde und Bekannte bereits ab 22.30 Uhr einen Punschstand.

Silvester-Open-Air-Party begrüßt das neue Jahr

Am Silvesterabend wird dann das neue Jahr farbenfroh mit der Silvester-Open-Air-Party begrüßt, dass seit Jahren viele Gäste und Einheimische anlockt. Grund dafür ist mit Sicherheit das große Feuerwerk hoch über dem Gemeindeplatz! Auch zum Jahreswechsel 2019/2020 wird sich der Himmel über Obertraun wieder in allen Farben erhellen! Die Stimmung wird perfekt – dafür sorgen das ETGO-Team mit allerlei Getränken und natürlich der Live-DJ mit dem Altjahres-Countdown.

Veranstaltungshöhepunkte zum Jahreswechsel in Obertraun:

+ Altjahrverbrennen am Hallstättersee: Samstag, 28.12.2019, ab 19 Uhr, Treffpunkt Festplatz Obertraun, anschl.Fackelwanderung zum Hallstättersee ins Strandbad Obertraun;

+ Neujahrsblasen in Obertraun von Haus zu Haus: Sonntag, 29.12. Ortsteile Reith, See und Winkl;

Montag, 30.12.2019: Ortsmitte und Ortsteil Brand;

+ Altjahresständchen der Ortsmusikkapelle Obertraun: Montag, 30.12.2019, 24 Uhr, ab 22:30 Uhr Punschstand am Gemeindeplatz in Betrieb, um Mitternacht gemeinsames Musizieren der 3 Neujahrsbläser-Passen;

+ Silvester-Open-Air-Party in Obertraun: Dienstag, 31.12.2019; Gemeindeplatz Obertraun, ab 22 Uhr;

+ Neujahrsfeier in der Koppenbrüllerhöhle: Donnerstag, 02.01.2020, Fackelzug zum Höhleneingang und Führung durch die Koppenbrüllerhöhle, zwischen 17-19 Uhr, Abmarsch der Führungen vom Gasthaus Koppenrast;