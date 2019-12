Pinsdorf: 1,3 Tonnen für Wildtierstation gespendet

Die Wildtierstation Igelhof Aurachtal darf sich kurz vor Weihnachten über eine sagenhafte Spendenaktion in Pinsdorf freuen. 1,3 Tonnen Futter und Einstreu wurden gespendet.

Monika Maringer, Inhaberin der Zoofachhandlung Schiemel in Pinsdorf hat sich bereit erklärt, die Wildtierstation Igelhof Aurachtal zu unterstützen. Eine Idee, die großartiger nicht sein kann: ein eigener Webshop, mit einer Wunschliste wurde eingerichtet und eine Spendenbox auf die „Budl“ gestellt.

Nun erfolgte eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz, die eine Gabi Kaar als Obfrau des Vereins, zu Tränen rührte – in der Spendenbox befanden sich 461,40 Euro!

Noch viel erfolgreicher war der Webshop: „die Kunden können online bei mir bestellen, entweder die Artikel abholen und selbst in die Finsterau bringen, oder ich fahre gesammelt ein bis zweimal in der Woche zu Gabi.“ erklärt Monika Maringer. So kann man sich auch die Transportkosten sparen.

1,3 Tonnen Futter und Einstreu gespendet

Insgesamt kamen an Sachspenden unvorstellbare 1.300 kg zusammen – eine kleine Aufstellung der Sachspenden: Rehfutter 1.100 kg, Hörnchen Futter 57 kg, Einstreu gesamt 127 kg, weiters noch Mehlwürmer und Igelfutter.

„Ich möchte mich bei allen Tierfreunden herzlichst bedanken, allein das Hörnchen Futter reicht für 136 Tage – Vielen Dank“ so Gabi voller Freude. Neben dem Bargeld konnte Gabi Kaar bereits wieder Sachspenden, die abgegeben wurden, sofort in Empfang nehmen. Gabi Kaar: „Ich bin Monika sehr dankbar für die Unterstützung, da ich als Verein keinerlei öffentliche Gelder erhalte und auch auf diese Spenden angewiesen bin!“

Natürlich ist die Spendenaktion in Pinsdorf mit Weihnachten nicht vorbei: eine leere Spendenbox steht bei Zoo Schiemel bereit, gefüllt zu werden. Weiters gibt’s auch noch neue Kalender 2020, dessen Verkaufserlös zur Gänze den Tieren zugutekommt. Aber auch der Webshop wird weiter ausgebaut, da man gesehen hat, dass diese Form des Spendens sehr gut angenommen wird.

Öffnungszeiten von Zoo Schiemel:

Dienstag bis Freitag: 8:30 bis 12 und von 14:30 bis 18 Uhr – Samstag von 8:30 bis 12 Uhr

Montag ist geschlossen

https://shop.zoo-schiemel.at/de/igelhof/

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer